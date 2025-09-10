Kanada Dışişleri Bakanı: İsrail ile İlişkilerimizi Değerlendiriyoruz

Haberler

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlediği saldırının ardından, Kanada'nın İsrail ile ilişkilerini gözden geçirdiğini açıkladı ve saldırıyı kabul edilemez bulduklarını belirtti.

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'ya dün düzenlediği saldırının ardından yaptığı açıklamada, "İsrail ile ilişkilerimizi değerlendiriyoruz" dedi.

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'ya dün düzenlediği saldırının ardından açıklamalarda bulundu. Anand, Katar'ın Orta Doğu'daki arabuluculuk rolüne değinerek, Kanada'nın söz konusu saldırıyı kabul edilemez bulduğunu vurguladı. Kanada-İsrail ilişkileri hakkında bir soruya Anand, "İsrail ile ilişkilerimizi değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kanada'nın İsrail'e karşı herhangi bir yaptırım uygulayıp uygulamayacağı sorusuna ise Anandu, "Bir sonraki adımlarımızı değerlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kanada, geçtiğimiz temmuz ayında Filistin devletini tanıyacağını açıklamıştı. - OTTAWA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
