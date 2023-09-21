Kanada Başbakanı Hindistan'a işbirliği çağrısında bulundu

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü (KLF) lideri Hardeep Singh Nijjar'ın Kanada'da öldürülmesiyle ilgili soruşturmada Hindistan'a işbirliği çağrısında bulundu.

Hindistan'daki ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü (KLF) lideri Hardeep Singh Nijjar'ın Kanada'da öldürülmesinin ardından iki ülke arasında başlayan diplomatik kriz devam ederken, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Nijjar'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada Hindistan'a işbirliği çağrısında bulundu.

Trudeau New York'ta düzenlediği basın toplantısında, "Hindistan'ın önemi giderek arttığının ve birlikte çalışmaya devam etmemiz gereken bir ülke olduğuna şüphe yok. Biz kışkırtmaya ya da sorun oluşturmaya çalışmıyoruz. Ancak hukukun üstünlüğünün önemi konusunda ve Kanadalıları korumanın önemi konusunda netiz" dedi.

Trudeau, "Bu nedenle Hindistan hükümetini, meselenin gerçeğini keşfetmeye ve ortaya çıkarmaya yönelik süreçler oluşturmak için bizimle birlikte çalışmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kanada'nın Nijjar cinayetiyle ilgili elindeki kanıtları ne zaman açıklayacağına ilişkin soruya cevap veren Trudeau, "Güçlü ve bağımsız bir adalet sistemine sahip bir ülke olarak, bu gibi süreçlerin en üst düzeyde dürüstlükle kendi kendine ilerlemesine izin veriyoruz" yanıtını verdi.

Hindistan, Kanada vatandaşlarına vize işlemlerini askıya aldı

Kanada'daki Hindistan vize başvurularını alan yetkili kuruluş BLS International tarafından yapılan açıklamada, "21 Eylül 2023 tarihinden itibaren Hindistan vize hizmetleri bir sonraki duyuruya kadar askıya alınmıştır" ifadeleri kullanılmıştı.

Ne olmuştu?

Kanada Başbakanı Trudeau geçtiğimiz günlerde Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, ayrılıkçı Sih örgütü KLF'nin lideri Nijjar'ın öldürülmesinin arkasında Hindistan devletinin olabileceğini ifade etmişti. Trudeau, Kanada istihbaratının "güvenilir" kanıtlar elde ederek Hindistan hükümeti ve Nijjar'ın ölümü arasında bağlantı tespit ettiğini vurgulayarak, "Bir Kanada vatandaşının Kanada topraklarında öldürülmesi olayına herhangi bir yabancı hükümetin karışması kabul edilemez bir egemenlik ihlalidir" ifadelerini kullanmıştı.

Ottawa yönetimi daha sonra Hindistanlı diplomat Pavan Kumar Rai'yi sınır dışı etmiş, Kanada Başbakanı Trudeau'nun iddialarını reddeden Hindistan yönetimi de üst düzey Kanadalı bir diplomatın sınır dışı edilmesine karar vermişti.

Nijjar, Hindistan'da terörist listesine eklenmişti

Hindistan'daki KLF lideri ve aynı zamanda Kanada vatandaşı olan 45 yaşındaki Nijjar, 18 Haziran'da Kanada'nın British Colombia eyaletinde maskeli kişiler tarafından aracında öldürülmüştü. Örgüt, 1987 yılından bu yana Hindistan'da askeri ve diplomatik misyonlara gerçekleştirdiği saldırılarla bilinirken, örgütün lideri Nijjar ise Hindistan tarafından terörist listesine eklenmişti. - NEW YORK