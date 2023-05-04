Kamu Başdenetçisi Malkoç: 207 bin başvurudan 205 binini karara bağladık

KAMU Başdenetçisi Şeref Malkoç, "2022 yılı sonu itibarıyla 207 bin 403 başvuru aldık, 205 bin 639'unu karara bağladık. Sadece yazılı başvuru değil; telefonla, maille ve yüz yüze gelip destek isteyen insanlar da oldu. Bunların sayısı da bu süreçte 1 milyonu buluyor. 1 milyon kişiye yol göstermiş, hukuki yardımda bulunmuşuz" dedi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Ankara'da bir otelde düzenlenen 'İnsan Haklarının Korunması ve Tanıtımında Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolünün Güçlendirilmesi Projesi'nin kapanış konferansına katıldı. Konferansa, Malkoç'un yanı sıra Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sivil Toplum, Temel Haklar, Yargı ve İçişleri Bölüm Başkanı Alexander Fricke ve Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürü Elif Kurşunlu katıldı.

Özellikle uluslararası düzeyde yaptıkları toplantılarda Avrupa Birliği projesinden çok yararlandıklarını belirten Malkoç, "Son yaptığımız toplantının önemi şuydu; 40'a yakın ülkeden 70'in üzerinde ombudsman veya insan hakları savunucusu vardı. Ukrayna Ombudsmanı ile Rusya Ombudsmanını Ankara'ya davet ederek birlikte görüşmelerini temin ettik. Bu süreçte 4 defa bir araya geldiler. İlk defa böyle bir şey oldu. Cumhurbaşkanımızın katıldığı toplantıda şunu ifade ettim; 'Siz hem Putin ile hem de Zelenski ile de görüşebilen ender liderlerdensiniz. Bunun sonucunda tahıl koridorunu açtınız ve dünya sizi alkışladı. Şimdi sizden talebimiz şudur; tahıl koridorunu açtığınız gibi insani koridoru da açalım ve böylelikle hem çocuklar hem kadınlar hem de esir değişimi temin edilsin.' Bu sayede birçok esir değişimi oldu, birçok refakatsiz çocuk aileleriyle buluştu. Bu arzu ettiğimiz seviyeye gelmedi ama biz her iki ombudsmanla da temaslarımızı sürdürüyoruz. Bizim bu talebimiz üzerine Sayın Cumhurbaşkanımız her iki ülke ombudsmanını yanına alarak, 'Bu talebi sizin devlet başkanlarınıza da ileteceğim' dedi ve hakikaten de yaptı. Kendisine bu açıdan da teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü:

- Şeref Malkoç'un konuşması

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Haber-Kamera: Oğuzhan SARI-Umutcan ÖREN/ ANKARA,