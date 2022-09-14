Kahramanmaraş haberi! AK Parti'li Kurtulmuş ve Ünal, Kahramanmaraş'ta konuştu Açıklaması

Gelen Kahramanmaraş haberlerine göre AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Son 20 yıldır muhalefet iktidarda olsaydı bu millet halen gavurdan neyi alabiliriz SİHA mı alırız? Bize verirler mi vermezler mi diye kapılarında beklerdi.

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Son 20 yıldır muhalefet iktidarda olsaydı bu millet halen gavurdan neyi alabiliriz SİHA mı alırız? Bize verirler mi vermezler mi diye kapılarında beklerdi." dedi.

Kurtulmuş, Necip Fazıl Kültür Merkezi'ndeki AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'ndaki konuşmasında, seçim çalışmalarının başladığını, bu süreçte adımların ve safların daha da sıkılaştırılması gerektiğini söyledi.

Bundan sonra her dakikanın çok daha güçlü bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirten Kurtulmuş, geçen seçimlerde Kahramanmaraş'ta 4 kişiden 3'ünün Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdiğini, kalan tek kişinin kazanılması için de kol kola, yan yana yürümeye devam edilmesini istedi.

Kurtulmuş, nereden geldiğini ve nereye gittiğini bilmeyenlerin siyasette yolunu kaybedeceğini ifade ederek "Biz Türkiye'nin hangi zorluklardan geldiğini, geçtiğini bilen bir milletiz. Daha bu haftanın başında 12 Eylül'ün yıl dönümünü idrak ettik. Türkiye 72 yıllık çok partili siyasi hayatında 5 darbe ve çok sayıda darbe teşebbüsüyle karşı karşıya kaldı. Ama Allah'a şükür milletimizin iradesi, sayın Cumhurbaşkanımızın dik duruşuyla 15 Temmuz gecesinde Türkiye, darbeler tarihini sona erdirdi. Darbecileri tarihin çöplüğüne attı." diye konuştu.

AK Parti'nin ülkedeki en önemli başarılarından ikisinin vesayet sisteminin yok edilmesi ve özgüven inşası olduğunu söyleyen Kurtulmuş şunları kaydetti:

"Önceden Türkiye'de herhangi bir konu gündeme gelse 'Yapamayız', 'Yaptırmazlar', derlerdi. Hatta bu salonda bulunanlar bile böyle diyebilirdi. Ama inançla yürüdük. 'Arabayı bize yaptırmazlar, uçağı bize yaptırmazlar, helikopteri bize yaptırmazlar, şunu bize yaptırmazlar, bunu bize yaptırmazlar' hatta yaptırmadılar da. Nuri Demirağ'a yapmış olduğu uçaklarını sattırıp Türkiye'nin milli uçağının 1940'lı yıllarda yapılmasının önüne geçenler, Türkiye'nin karanlık zihniyetidir. 70'li yıllarda Türkiye'de TUSAŞ'a harp uçaklarını yaptırmayanlar Türkiye'nin karanlık zihniyetidir. 1961'de Devrim arabalarını yaptırmayanlar yine aynı zihniyettir. Ama elhamdülillah bugün geldiğimiz nokta önemli. Bakın geçtiğimiz haftalarda Samsun'da TEKNOFEST oldu, sadece Hakkari'den 550 takım öğrencimiz bu teknoloji yarışına girdi."

AK Parti'nin ekonomi, sanayi, üretim, toplumsal yapı ve eğitim gibi her alanda "güçlü bir Türkiye" idealiyle hareket ettiğini vurgulayan Kurtulmuş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böyle inancımız olduğu için İHA ve SİHA'ları üretebiliyoruz. Böyle bir hedefimiz olduğu için Akdeniz'de Mavi Vatan'ın peşinden koşuyoruz. Böyle bir hedefimiz olduğu için burada konuşuyoruz. Abdülhamit Han gemisi şu anda Doğu Akdeniz'de doğalgaz arıyor. Eğer bir hedefiniz yoksa Abdülhamid Han gemisini sefere çıkaramazsınız. Eğer bir hedefiniz yoksa böyle yeniden güçlü bir Türkiye'yi kurma hedefiniz yoksa NATO'nun salonlarına gider Finlandiya ve İsveç'e haddini bildiremezsiniz. NATO size ne diyorsa orada durursunuz. Eğer yeniden güçlü bir Türkiye hedefiniz yoksa Yunan orada her türlü şımarıklığı yapar, siz de 'Acaba NATO izin verecek mi? Amerika izin verecek mi?' diye ona bakarsınız. Eğer yeniden güçlü bir Türkiye hedefiniz yoksa Türkiye'nin savunma sanayinde yüzde 80'lere varan yerlilik ve millilik içerisinde büyük bir mücadele vermenin önünü açamazsınız. Biz Osmanlı ve Selçuklu'nun torunları olarak yeniden güçlü bir Türkiye olacağız."

AK Parti'nin hedefleri olan bir parti olduğunu ancak diğer partilerde böyle bir kaygı görmediğini anlatan Kurtulmuş, muhalefetin henüz adaylarını bile belirleyemediklerini dile getirdi.

6'lı masanın bir belirsizlik içerisinde olduğunu ve HDP ile seçim ittifakı yapıp yapamadığını bile açıklayamadığını ifade eden Kurtulmuş, "Son 20 yıldır muhalefet iktidarda olsaydı bu millet halen gavurdan neyi alabiliriz, SİHA mı alırız? Bize verirler mi vermezler mi diye kapılarında beklerdi. Türkiye bu istikamette Allah'ın izniyle güçlü bir şekilde yürüyor. Zaman zaman F-35 ile S 400 tartışmaları dinliyoruz. İçeriden dışarıdan herkes bu konuya bir şekilde taraf oluyor. Arkadaşlar mesele ne F-35 meselesidir ne de S-400 meselesidir. Elin oğlu biliyor ki Türkiye Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu yürüyüşünü devam ettirirse Allah'ın izniyle yakında kendi savaş uçağını yapacak, yakında kendi hava savunma sistemini de kuracaktır. Allah, hedeflediğimiz yeniden güçlü bir Türkiye hedefindeki bu hedeflediklerimizi gerçekleştirmeyi nasip etsin." dedi.

Mahir Ünal'ın açıklamaları

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal da Kahramanmaraş siyasetinde 20 yıldır bir arada olmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Buna rağmen "Türkiye'yi kutuplaştırıyorsunuz, insanları ötekileştiriyorsunuz." şeklindeki eleştirilerle karşı karşıya kaldıklarını anlatan Ünal şöyle devam etti:

"Biz kimseyi kutuplaştırmıyoruz, kimseyi de ötekileştirmiyoruz. Ama bu bayrağa, vatana, toprağa, bu topraklar üzerinde bin yıldan beri mücadelesini verdiğimiz değerlere saygı duymayan herkesle sonuna kadar kutuplaşmaya devam ederiz. Biz bu topraklar üzerinde Cumhurbaşkanı'mızın 'Türkiye ittifakı' diye nitelendirdiği siyasi görüşü ne olursa olsun aynı bayrağa, aynı vatana, aynı millete, aynı devlete saygıyla bağlı olan herkes bizim kardeşimizdir. Biz karşımızda siyasi rekabeti doğal bir siyasi gereklilik olarak görürüz. Bizim karşı çıktığımız siyasi rekabet değil, düşmanlıktır. AK Parti düşmanlığıdır, Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığıdır."

Ünal, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kentin kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlamalarındaki açıklamalarına tepki göstererek şunları kaydetti:

"İzmir'deki belediye başkanı ecdada hakaret ediyor ve 'Ben bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk'undan aldım.' diyor. Ona buradan bir cümle hatırlatmak istiyorum, Mustafa Kemal Atatürk Nutuk'ta diyor ki 'Şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edenler'. Yani şahsi menfaatlerini müstevlilerin ister emperyalist deyin ister saldırgan deyin ister sömürgeci deyin onların siyasi emelleriyle birleştirenler diyor. Bu, kime uyuyor? Buna bakmak lazım. Bugün siyasi emellerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edenler, bu ülkeye yabancılaşmış, bu ülkenin verdiği bağımsızlık mücadelesine yabancılaşmış ve bu ülkenin savunma sanayinden tutun da ihracatında, büyümesinde, üretiminde, her alanda verdiği mücadeleyi itibarsızlaştıran ama İngiltere, Fransa, Belçika, Hollanda, Amerika söz konusu olduğunda saygıyla temenna çakanlar, kalkıp bize bağımsızlıktan ve 'Bağımsızlık benim karakterimdir.' diyen Mustafa Kemal Atatürk'ten bahsetmesin."

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel'in de konuşma yaptığı programa AK Parti MKYK Üyesi Ahmet Fethan Baykoç, AK Parti İstanbul Milletvekilli Hasan Turan, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Habibe Öçal, Celalettin Güvenç, Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal ve diğer partililer katıldı.

Kurtulmuş ve Ünal, ayrıca temasları kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör'ü makamında ziyaret etti.