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Kadına Yönelik Şiddet ve Cinayetler Türkiye'nin Gündeminde

Kadına Yönelik Şiddet ve Cinayetler Türkiye'nin Gündeminde
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TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu'nda konuşan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Türkiye'de 394 kadın cinayeti ve 259 şüpheli ölüm olduğunu belirtti. Tarhan, boşanma sorunlarının çözülmemesi durumunda şiddetin artmaya devam edeceğini vurguladı.

TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu'nda konuşan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "394 kadın cinayeti var, 259'u şüpheli ölüm" dedi.

TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu Başkanlığında toplandı. Komisyon, Prof. Dr. Nevzat Tarhan ile Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aylin Görgün Baran'ı dinledi.

Türkiye'nin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında yakın partner şiddeti sıralamasında 1'nci sırada olduğunu dile getiren Tarhan, "Platformunun şiddet ile ilgili 2024 raporu var. Tabii bunun doğrulanması gerekiyor ama ben doğru olduğunu düşünüyorum çünkü Dergipark'taki bir yayından aldım bunu. 394 kadın cinayeti var, 259'u şüpheli ölüm. Bu evli olduğu erkeklerle, birlikte olduğu erkekler arasında yüzde 54 rakamı dikkat çekiyor. Ayrıca burada Türkiye grafisinde kadına yönelik şiddetteki bu koyu renkler en çok olan yerler ve daha sonra başka bir istatistik olan boşanma istatistiği var ve orada da aynı koyu renklerin olması da anlamlı, yani burada yüzde 54 oranında kadına yönelik şiddette partner şiddeti var yani eş veyahut da birlikte yaşadığı kişi tarafından. Burada da evlilikle ilgili istatistik var; hane kırılganlığı hızla artıyor. Tek kişilik haneler 1994-2016 arasında hızla artıyor, 5 kişilik haneler hızla azalıyor istatistiklerde" diye konuştu.

"Türkiye'de koruma altına alınan çocuk sayısı 14 bin civarında"

Boşanma sorununun çözülmediği müddetçe şiddetin önüne geçilemeyeceğini belirten Tarhan, "Türkiye'de koruma altına alınan çocuk sayısı 14 bin civarında ve tedbirlerin alınmaması durumunda artış devam edecek. Az önce bahsetmiştim, boşanmanın çok olduğu illerle, ölümle sonuçlanan kadına yönelik şiddet illerinin aynı olması, bu bence evlilik sorunlarıyla şiddet sorunu arasındaki neden-sonuç ilişkisini çok iyi gösteriyor. Bu nedenle boşanma olaylarını yönetemezsek, evlilik problemlerini yönetemezsek, bu şiddet olaylarının önüne geçemeyiz. Kelepçe takılması, uzaklaştırma kararının alınması bunlar kısa vadeli çözümler. Ama işe yaramıyor, çok sınırlı etkisi var. Onunla ilgili istatistikler de var. Eğitim, cinsiyete göre boşanma oranları var. Yüksek öğrenim ve lise öğrenimi gören kişiler, düşük öğrenim görenlere göre daha yüksek çıkmış" ifadelerini kullandı.

"Şu anda gençler evlenmekten korkuyor"

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'u hakkında değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, şöyle devam etti:

"Bazı konularda aşırı önlemler karşıtını besliyor. Aşırı önlemler ortaya çıktı ve o aşırı önlemler nedeniyle şu anda gençler evlenmekten korkuyorlar. Evliliğe karşı bir korku uyandı. Bununla ilgili 6284'ün özellikle toplumda şiddete karşı duyarlılık oluştururken, şiddeti kötüye kullanma örnekleri de var. Ben bu kanunun ilk çıktığı zaman öğrendim. 2014 yılında toplumda tartışılmadan da çıkmıştı tabii. Bir hakim geldi bana, hakim ciddi bir depresyon yaşıyor. Depresyonun sebebini araştırdım. Görevden uzaklaştırılmış. Uzaklaştırma sebebi bir avukat hanım geliyor hakime ve bir istediğini yaptırmak istiyor, hakim bu isteği yerine getirmiyor. Avukat hanım sonra gidiyor ve hakimin kendisini taciz ettiğini söylüyor, şikayette bulunuyor. Kadının beyanı esastır, kuralı nedeniyle uzaklaştırılıyor. Bu benim psikiyatri ofisinde yaşadığım bir örnek." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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