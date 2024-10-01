Julian Assange Avrupa Parlamentosu'nda İlk Kez Konuştu

Wikileaks kurucusu Julian Assange, "Bugün, adalet sistemi işlediği için serbest değilim. Yıllarca hapis yattıktan sonra gazetecilik suçlamasını kabul ettiğim için özgür kaldım" dedi.

Wikileaks kurucusu Julian Assange, 5 yıllık tutukluluğunun ardından Haziran ayında serbest kaldıktan sonra ilk kez kamuoyuna hitap etti. Fransa'nın Strazbourg kentindeki Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde (AKPM) Hukuki Meseleler ve İnsan Hakları Komitesine ifade veren Assange, "Bugün, adalet sistemi işlediği için serbest değilim. Yıllarca hapis yattıktan sonra gazetecilik suçlamasını kabul ettiğim için özgür kaldım" dedi. Assange, "Bir kaynaktan bilgi edinmeye çalıştığımı kabul ettim. Bir kaynaktan bilgi aldığımı kabul ettim. Bu bilgiyi kamuoyu ile paylaştığımı kabul ettim" şeklinde konuştu. Avrupa'da bulunduğu sırada gazetecilik faaliyetleri nedeniyle yabancı bir hükümet tarafından hedef alındığını vurgulayan Assange, bu eylemin Avrupalıların özgür gazetecilik yapamayacağı anlamına geldiğini söyledi. Komitede eşi Stella Assange ile yan yana yaptığı açıklamada Assange, "Buradaki temel sorun basit. Gazeteciler, işlerini yaptıkları için yargılanmamalı. Gazetecilik bir suç değil, özgür ve bilgili bir toplumun temelidir" dedi.

"Henüz yaşadıklarımı tam olarak ifade edebilecek vaziyette değilim"

Yüksek güvenlikli hapishanede küçük bir hücrede tutulduğu döneme ilişkin tecrübelerini Avrupalı siyasetçilerle paylaşan Assange, "Hücre hapsi, insanın benlik duygusunu alıp götürüyor ve geriye sadece varoluşun ham özü kalıyor" şeklinde konuştu. Konuşurken sesi titreyen ve düzenli bir sunum gerçekleştiremediği için özür dileyen Assange, "Henüz yaşadıklarımı tam olarak ifade edebilecek vaziyette değilim. Hem bedenen hem de zihnen hayatta kalabilmek için bitmek bilmeyen bir mücadele vermek durumunda kaldım" dedi.

Assange Avrupa Parlamentosu binasına girdiği sırada bir grup destekçisi, "Teşekkürler Julian" yazılı bir pankart taşırken, bir destekçisi de "Assange özgür! Buradayız. Dünya seninle" diye bağırdı.

Casusluk suçlamasını kabul ederek serbest kalmıştı

28 Ekim 2010'da ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçlara ilişkin kayıtları ve diplomatik yazışmaları içeren delillerin yer aldığı 251 bin gizli belgeyi yayınlayan Assange, "ABD'nin gizli ulusal savunma belgelerine erişmek için komplo kurmak ve gizli belgeleri ifşa etmekle" suçlanmıştı. ABD'nin casuslukla suçladığı ve iadesini talep ettiği Assange, Haziran 2021'de İngiltere'nin başkenti Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'ne sığınmıştı. 7 yıl boyunca burada yaşayan Assange, Nisan 2019'da büyükelçilikten çıkarılarak gözaltına alınan Assange, kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal ettiği suçlamasıyla tutuklanıp yüksek güvenlikli Belmarsh Hapishanesine gönderilmişti. Assange, 5 yıl hapis yattıktan sonra geçtiğimiz Temmuz ayında ABD ile yaptığı anlaşma çerçevesinde aleyhindeki "casusluk" suçlamasını kabul ederek serbest bırakılmıştı.

Eylemleri basın özgürlüğü savunucuları tarafından desteklenen Assange'ın Avrupa Parlamentosu'ndaki konuşması, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin Assange'ın 5 yıl süreyle İngiltere'deki hapishanede tutuklu kalmasıyla ilgili rapor yayınlanmasının ardından geldi.

AKPM'nin İnsan Hakları Komitesi söz konusu rapora dayanarak Assange'ı siyasi mahkum olarak nitelendiren ve Assange'a yönelik sert muamelenin derin endişeye yol açtığını ve ABD'li yetkililerin Assange aleyhindeki suçlamalarının "orantısız derecede ağır" olduğunu belirten bir karar taslağı hazırlamıştı.

AKPM'nin yarın Avrupa Konseyi üyesi 46 üye ülkeden parlamenterleri bir araya getiren Genel Kurul'da komitenin taslak kararını tartışması ve oylaması planlanıyor. - STRASBOURG