İzmit Belediye Başkanı Hürriyet: 'Ülkenin en önemli ihtiyacı sevgi dili'

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Çayırova Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti. Hürriyet, "Ülkenin en önemli ihtiyacı sevgi dili. Kendisine oy vermeyenleri terörist ilan eden bir dil ve anlayıştan ziyade 85 milyonun sorununu kendi sorunumuz bilerek çözme iradesi ortaya koymaya çalışıyoruz" dedi.

Başkan Hürriyet, Çayırova Balkan Türkleri Kültür ve Dayanıma Derneği lokalinde bölge sakinleriyle bir araya geldi. Bal-Türk Genel Başkanı Günay Uzun, CHP Çayırova İlçe Başkanı Binali Eniş, Saadet Partisi Çayırova İlçe Başkanı Sinan Aydemir ve çok sayıda misafirin katılım sağladığı programda bölge sakinleri Hürriyet'i coşkuyla karşıladı.

Programda konuşan Başkan Hürriyet, şunları kaydetti:

"Milletvekilliği döneminde sizlerle çok sık bir araya geldik. Derneğimizin kapıları bize her zaman açık oldu. Bizi hep böyle yoğun kalabalıklar karşıladı. Siyaset gelir geçer, seçim dönemleri biter. Elbette her siyasetçi destek ister. Fakat bu süreçler bittiğinde birbirimizin ruhunda bıraktığımız izler kalır. Birbirimizle neler paylaştığımız çok daha kıymetli. Bu derneğin üyeleri her zaman çok samimiyetle ve güzellikle bizleri karşıladılar. Bunun için hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Tabii ki Bal-Türk Genel Başkanı Günay Uzun Başkan'ımın hoşgörüsü, misafirperverliğine sonsuz teşekkürler. Hepinizden Allah razı olsun.

İzmit Belediye Başkanı olduktan sonra İzmit'teki yoğunluğumuz nedeniyle kentin diğer bölgelerine eskisi kadar gelemedik. Bu vesileyle bugün sizlerle birlikte olmak çok güzel. Halkımızın ihtiyaçlarını gözeterek çözüm önerileri sunmak önemli. Biz halkımızla sık sık buluşmaya, onları dinlemeye gayret ediyoruz. Vatandaşlarımızın görüşü, ideolojisi ne olursa olsun kucaklamaya çalışıyoruz. Herkesin sorununu sorunumuz bilerek çözüm üretmeye ve asla ayrımcılık yapmamaya çalışıyoruz.

Kötü, gereksiz, kaynakların boşa harcandığı projelerden ziyade akılcı, insana dokunan yatırımlar yapmaya çalışıyoruz. Sevgi dili ile insanları ötekileştirmeyen bir anlayışla çalışıyoruz. Yakamızdaki rozet ne olursa olsun vatandaşımıza hizmet etmek, sorunlarını çözmek zorundayız. Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, '85 milyonun Cumhurbaşkanı olacağım' diyor. Bu o kadar samimi bir cümle ki…

"EN ÖNEMLİ İHTİYAÇ SEVGİ DİLİ"

Ülkenin en önemli ihtiyacı sevgi dili. Kendisine oy vermeyenleri terörist ilan eden bir dil ve anlayıştan ziyade 85 milyonun sorununu kendi sorunumuz bilerek çözme iradesi ortaya koymaya çalışıyoruz. Ülkemiz için pazarda yanan ateşin bir an önce söndürülmeye ihtiyacı var. Ciddi bir ekonomik iyileştirmeye ihtiyaç var. Ekonomik sıkıntı çeken ailelerin aile destekleri sigortası kapsamında desteklenmeye ihtiyaçları var. Okula beslenme çantası bile koyamayan aileler var. Biz İzmit'te izin verildiği kadarıyla okullarda ayırt etmeksizin eşit bir şekilde öğrencilere her gün bir öğün beslenme çantası dağıtıyoruz.

"ÇOCUKLARIN YETERLİ BESLENMEYE İHTİYACI VAR"

Beslenme Saati projesinin tüm Türkiye'de olması gerekiyor. Çocuklarımızın sağlıklı ve yeterli beslenmeye ihtiyacı var. Tüm Türkiye'de ücretsiz veya uygun ücretli kreşlere ihtiyaç var. Engelli yurttaşlarımızı destekleyecek kurumların devlet eliyle hayata geçirilmeye ihtiyacı var. Emeklilerin sorunlarının çözülmeye ihtiyacı var. EYT dedik yıllarca, bir yasa çıktı evlere şenlik.

Eğer vatandaş bir kere olsun bunca yıl sonra bize şans verirse bu sorunların gerçek çözümlerini hayata geçirmekte kararlıyız. 'Mış' gibi değil, ayırarak değil. Oy verdi vermedi diye değerlendirerek değil. Yerel seçimlerde de hep şu cümleyi kurdum: Belediye başkanları ve yönetime gelen insanlar bir karar verir. Rantı bir kişinin cebine mi sokacak yoksa halka geri mi döndürecek? Göreve geldikten sonra bu cümlenin arkasında durarak çok ciddi kararlar verdik.

"PARAYI HALKA GERİ DÖNDÜRDÜK"

Biz göreve geldiğimizde hiçbir sosyal tesisimiz yoktu. Gülümse Kafe projemizi hayata geçirdik. Orayı açmadan işletmeciden aylık sadece 4 bin lira kira alıyorduk. Piyasanın çok altında fiyatlarla kaliteli hizmeti vermeye başladık. Vatandaşımız rahatlıkla gelebiliyor. Şu anda oranın günlük cirosu en az 20 bin TL. Orası halkın malı ve her zerresinde halkın hakkı var. Bir kişinin cebine aylık 1 milyondan fazla para girmesi yerine biz o parayı halka geri döndürdük. 4 tane çalışanımız vardı, şimdi 90 tane çalışanı finanse ediyor. Şu anda altı tane Gülümse Kafe'miz oldu.

Biz ilçe belediyesi olarak bunu yapabiliyorsak ülkede kaynak doğru kullanılsaydı bu ekonomik kriz olur muydu? Kişiler değil de halk düşünülseydi bu kadar sıkıntı yaşanır mıydı? Bir diğer örnek kiralık araçlar. Müthiş bir israf. Biz 5'inci ayımızdan beri tüm iş makinelerini satın almak için uğraşıyoruz. Büyük bir rant var kiralamada. Biz 1 yıl sonra 71 tane kamyonumuzu 27 milyon kredi çekerek satın aldık. 3 yıllığına ayda 1 milyon ödeyerek kredi borcumuzu bitirdik. O dönemde işçiler mağdurdu. Araçlardan sağlanan rantı geri alarak hem belediyeyi mal sahibi ettik hem de işçimize ciddi bir zam yaptık bu tasarruf ile.

Aslında kaynaklar doğru kullanıldığında birçok şey mümkün. Göreve geldiğimizde fotokopi makineleri kiralıktı. Biz bunu fark ettiğimizde hemen makinaları geri gönderdik. DMO'dan fotokopi makinalarını satın aldık. 3'te 1 fiyatına satın aldık. 3 yılda sadece fotokopi makinesinden yaptığımız tasarruf 500 bin lira. Böyle birçok örnek sayabilirim. Bu somut örnekleri veriyorum ki neler yapılabileceğini herkes görsün. Bir ilçe belediyesi bunları yapabiliyorsa genel yönetimi düşünün. Bugün ekonomik kriz yaşanıyorsa bu kaynak israfı yüzünden. Yanlışı kim yaparsa yapsın, yanlış yanlıştır.

22 yıldır yanlışlar düzelmiyorsa, inatla aynı yanlışlar yapılmaya devam ediyorsa, o zaman artık gerçekten değiştirmek gerekiyor. Bu ülkede yaşayan bir yurttaş olarak söylüyorum bunu. Biz ne yapıyorsak sizin paralarınızla yapıyoruz. İzmit'te ilk ve tek: Alzheimer Yaşam Evi'ni açtık. Hem istihdam yarattık hem de halkımıza ücretsiz bakım hizmeti sağladık. Otizm Spor ve Yaşam Evi'ni açtık. Kaynakları doğru kullanarak yaptık. İkinci kütüphanemizi açtık. Her şeye rağmen başarabiliyoruz. Çok büyük ekonomik krize rağmen çok ciddi yatırımlar yapmayı başardık. Çünkü kararlı ve iradeliyiz."

UZUN'DAN BAŞKAN HÜRRİYET'E TEŞEKKÜR

Bal-Türk Genel Başkanı Günay Uzun da "Hemşehrimiz, İzmit Belediye Başkanımız Fatma Hanım göreve geldiğinden beri birçok çalışmaya imza attı. Fakat en güzellerinden bir tanesi Balkan Dernekleri Yerleşkesi. Balkan derneklerini bir araya topladığı için kendisine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Bulgaristan seçimlerinde İzmit bölgesinde açılan sandıklara lojistik destek sağladığı için de ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.