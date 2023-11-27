İzmir'de Yaşlı Hakları ve Sosyal İçerme Çalıştayı Sonuçlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kent Konseyi ve Aynı Hedefe Yürüyenler Grubu tarafından düzenlenen 'Yaşlı Hakları ve Sosyal İçerme Çalıştayı' sona erdi. Çalıştay çıktıları rapor haline getirilerek politika yapıcılar, bakanlık ve yerel yönetim temsilcilerine sunulacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kent Konseyi ve Aynı Hedefe Yürüyenler Grubu tarafından düzenlenen "Yaşlı Hakları ve Sosyal İçerme Çalıştayı" sona erdi. Çalıştay çıktıları rapor haline getirilerek politika yapıcılar, bakanlık ve yerel yönetim temsilcilerine sunulacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kent Konseyi ve Aynı Hedefe Yürüyenler Grubu tarafından Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen "Yaşlı Hakları ve Sosyal İçerme Çalıştayı" sona erdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi adına çalıştaya Başkan Danışmanı Melih Yalçın katıldı. Ege Üçüncü Yaş Dostluk Korosu'nun konseri ile başlayan ilk günün programı Prof. Dr. Veliettin Kalınkara'nın 100 Fotoğraf ile Türkiye'den Yaşlı Portreleri sunumu ile devam etti. Açılış konuşmalarını ise Prof. Dr. Oya Hazer, Aynı Hedefe Yürüyenler Grubu adına Mustafa Cengiz Çöğelli ve İzmir Kent Konseyi adına Dr. Nuri Seha Yüksel yaptı. İzmir Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Nuri Seha Yüksel, konsey olarak üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeye çalıştıklarını ifade ederek, söz konusu anlamlı ve özel etkinlik için tüm katılımcılara teşekkür etti.

RAPOR HALİNE GETİRİLECEK

Açılış konuşmalarının ardından programın bilimsel oturumlarına geçildi. Dr. Nurgül Kocakoç'un konuşmacı olduğu "Yaşlı Hakları", psikolog Mevlüt Ülgen'in konuşmacı olduğu "Yaşlıya Yaklaşım ve Sosyal İçerme", Mustafa Cengiz, Aysel Eren ve M. Osman Tartılacı'nın konuşmacı olduğu "Sağlıklı Yaşlanma Egzersizleri" uygulamalı konferansı ile ilk günün programı yaklaşık 200 katılımcının katkısıyla sona erdi. Çalışayın ikinci gününde ise konusunda uzman ve yaşlılar ile çalışan 120 dolayında akademisyen, uzman ve STK temsilcisi ile altı çalışma grubu altında çalışma yürütüldü. Çalıştay çıktıları rapor haline getirilerek politika yapıcılar, bakanlık ve yerel yönetim temsilcilerine sunulacak.

Ege Geriatri Derneği Genel Sekreteri, İzmir Kent Konseyi Sağlıklı Yaşlanma ve Yaşlı Politikaları Çalışma Grubu Kolaylaştırıcısı psikolog Mevlüt Ülgen, çalıştaya emeği geçen akademisyenlere, uzmanlara, katılımcılara, Ege Üçüncü Yaş Üniversitesi Dostluk Korosu'na teşekkür ederek "Ayrıca katkıları ve destekleriyle çalıştayın gerçekleşmesini sağlayan başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç olmak üzere Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Melih Yalçın, Sosyal Projeler Dairesi Başkanı Anıl Kaçar ve Kent Konseyi ve İzmir Büyükşehir Belediye çalışanı mutfak ekibimize teşekkür ediyoruz" dedi.

HAK TEMELLİ YEREL VE MERKEZİ POLİTİKALARIN OLUŞTURULMASI İÇİN

"Yaşlı Hakları ve Sosyal İçerme Çalıştayı" ile yaşlı bireylerin dışlanma riskini azaltan, sosyal içerme politikaları ve uygulamalarını yaşlı hakları ekseninde ele alan, aktif, sağlıklı ve başarılı yaşlanma konsepti çerçevesinde yaşlı bireylerin bağımsız, yerinde, sağlıklı yaşlanma olanak ve haklarını önceleyen, etkin kamusal hizmet ve çevrelere güçlü vurgu yapan, hak temelli yerel ve merkezi politikaların oluşturulmasına katkı sunulması amaçlanıyor.