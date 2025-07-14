İzmir'de Yargı Mensupları için Lojman Tahsisi ve Yeni Adliye Açılışları

İzmir'de Yargı Mensupları için Lojman Tahsisi ve Yeni Adliye Açılışları
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AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İzmir'de yargı mensuplarına yönelik 212 adet lojman tahsis edildiğini ve Kemalpaşa ile Aliağa Adliyeleri'nin açılış ve temel atma törenlerinin önümüzdeki aylarda yapılacağını duyurdu.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İzmir'de yargı mensupları için lojman tahsis edildiğini belirterek önümüzdeki aylarda Kemalpaşa Adliyesi'nin açılışının yapılacağını ayrıca Aliağa Adliyesi'nin de temel atma törenin yapılacağını açıkladı.

İzmir'de görev yapan yargı mensuplarının uzun süredir gündeminde olan lojman ihtiyacının karşılanması amacıyla önemli bir adım atıldı. Yargı mensuplarına tahsis edilecek olan 212 adet konuttan oluşan projeyle, lojman ihtiyacına çağdaş ve konforlu bir çözüm sunulması hedefleniyor.

AK Parti İzmir Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Yaşar Kırkpınar, İzmir'de yargı mensupları için 212 adet lojman tahsisi yapıldığını vurguladı. Kırkpınar ayrıca, İzmir'e yeni bir adliye hizmet binası da yapılacağını belirterek Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a destekleri için teşekkür etti. Kırkpınar, "Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç ile yaptığımız görüşmede sonucunda İzmir'de görev yapan yargı mensuplarının kullanımı için böyle bir karar alındı. Önümüzdeki aylarda hem İzmir Kemalpaşa Adliyesi'nin açılışı yapılacak hem de Aliağa Adliyesi temel atma töreni gerçekleşecek. Ayrıca İzmir'e yeni bir Adliye yapılması için gerekli çalışmaların da hız kazandığını ve yapım aşamasına gelindiğini belirtmek istiyorum. Katkılarından dolayı başta Adalet Bakanımız olmak üzere Adalet Teşkilatımıza ve Bakan Yardımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz. İzmir'imiz için hayırlı uğurlu olsun."dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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