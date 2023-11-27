İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Yıldızı Ödülleri sahiplerini buldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin toplumsal cinsiyet eşitliğine dair iyi uygulama örneklerini ödüllendirdiği İzmir Yıldızı sahiplerini buldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kadına yönelik her türlü şiddet ve ayrımcılıkla mücadele kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik iyi uygulama örneklerine verilen ve bu yıl ikincisi düzenlenen İzmir Yıldızları, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki törenle sahiplerini buldu. Törene İzmir Köy Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu, İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Kadın Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Huriye Toker, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fehmi Doğan, İzmir Barosu Kadın Hakları Komisyonu Üyesi Avukat Figen Özler Merder ile çok sayıda davetli katıldı.

5 KATEGORİDE ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Bu yıl ikincisi düzenlenen İzmir Yıldızları Ödül Töreni'nde 5 kategoride ödüller sahiplerine verildi. Sivil Toplum Kuruluşları kategorisinde ödülü Altın İğne Projesi'yle 9 Eylül İzmir Rotary Kulübü aldı. Yerel Yönetimler kategorisinde Safranbolu Belediyesi-Karabük, Şirketler ve Kurumlar kategorisinde Yaşar Birleşik Pazarlama, Kamu Kurum ve Kuruluşları kategorisinde İzmir Kent Konseyi ödül aldı. Başkanlık Özel Ödülleri ise Adıyaman Gölbaşı ilçesi Kalemkaş Mahallesi Muhtarı Cengiz Kanoğlu, Türkiye'nin ilk kadın hakemlerinden Elmas Arabacı ve Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'na gitti.

"BÜYÜKŞEHİR'DE ERKEK İŞİ KADIN İŞİ YOK"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu, "İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak kadına yönelik şiddetle mücadele etmek, genç kızlarımızın okumasını, istihdam sağlanmasını teşvik etmek istiyoruz. Bu ödül töreniyle de kadınları desteklemek istedik. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz törenle sağlıkta, adalette, çalışma hayatında eşitliği sağlamak istiyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde bulunan üst düzey yönetici kadrosunun yüzde ellisi kadın. Erkek işi, kadın işi yok İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde. Hangi dairede kadın çalışanımız az diye araştırdığımızda Makine İkmal Dairesi Başkanlığı'mız çıktı. Biz de bu alana öncelik verebilmek, burada da kadınlarımızı istihdam edebilmek için Eğitim Şubemiz ile birlikte bir kurs verdik. 60 kadın eğitime dahil oldu. Bu kadınlarımızı istihdama da katacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kadın Sutopu Takımı Türkiye'ye ilk defa kupa getirerek Avrupa Şampiyonu oldu" dedi.

TEMSİLDE EŞİTLİK KRİTERİ

İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç, törende yaptığı konuşmada ödül töreninin düzenleyicisi İzmir Büyükşehir Belediyesi ve jüri üyelerine teşekkür ederek, kadınların eşitlik için vermiş olduğu mücadelenin önemine ve söz konusu ödülün bu manada kendileri için bir onur olduğuna değindi.

İzmir Kent Konseyi'nin "Karar Alma Organlarına Katılım-Temsilde Eşitlik" kriteri kapsamında İzmir Yıldızı Ödülü'ne layık görüldüğünü belirten Kökkılınç, "İzmir Kent Konseyi, 19 Ocak 2023'teki Olağan Seçimsiz Genel Kurulu'nda 'İzmir Kent Konseyi Seçim ve Çalışma Esasları Hakkında Yönergesi'nde' oy birliğiyle kabul ettiği, sendikaların, üniversitelerin, merkezi idare ve yerel yönetim temsilcilerinin, meslek kuruluşları, dernek ve vakıf temsilcilerinin konseyin karar organlarında temsil edilmek üzere kadın ve erkek art arda olacak şekilde fermuar sistemi ile seçilmesi kuralını getirerek kadınlar için temsilde eşitlik sağlamıştır. İzmir Kent Konseyi bu uygulamayla, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nden 5. hedefi olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği bakış açısıyla temsilde eşitlik maddesi gereğince tüm kuruluşlara örnek bir düzenleme yapmıştır" dedi.

İZMİR YILDIZI ÖDÜLLERİ

İzmir Yıldızı Ödülleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik uygulamaları desteklemek ve farkındalığı artırmak, yaşamın her alanında toplumsal cinsiyet eşitliğine destek olmak hedefiyle düzenleniyor. BM'nin "Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı" çerçevesinde Kadın Dostu Kent unvanına sahip olan İzmir'de toplumsal cinsiyet eşitliği temalı birçok çalışma yürütülüyor. İzmir Yıldızı Ödülleri ile de çalışma hayatında toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili iyi uygulamaların öne çıkarılması hedefleniyor.