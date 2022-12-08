İYİ Partili vekil, TBMM'de bütçe görüşmelerini ayaklarını koltuğa uzatarak dinledi! Tepki yağıyor

TBMM'de başlayan bütçe görüşmeleri tartışmalar ve kavgalarla devam ederken Meclis'ten dikkat çeken bir görüntü daha geldi. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican'ın Ticaret Bakanlığı'nın bütçesinin görüşüldüğü sırada ayağını yanındaki koltuğa uzattığı görüldü. Söz konusu kareye sosyal medyadan tepki yağdı.

TBMM'de pazartesi günü başlayan bütçe maratonu sürüyor. Tartışma ve kavgalarla devam eden Genel Kurul konuşmalarından gelen bir kare ise kısa sürede gündem oldu.

KONUŞMALARI AYAKLARINI UZATARAK DİNLEDİ

Bugün TBMM'de Ticaret Bakanlığı'nın bütçesinin görüşülmesi devam ederken, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican'ın ayaklarını yanındaki koltuğa uzatması tepki çekti. Söz konusu kare kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının da hedefinde yer aldı.

İşte o yorumlardan bazıları:

ENGİN ALTAY DA POKER OYNARKEN GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise yine geçtiğimiz hafta Meclis'teki bütçe görüşmeler sırasında telefonundan poker oynarken görüntülenmişti.