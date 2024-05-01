İYİ Partili Ümit Özlale spiker Serap Belovacıklı ile dünyaevine giriyor

Yerel seçimlerde İYİ Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Ümit Özlale'nin Sözcü TV spikeri Serap Belovacıklı ile evleneceği öğrenildi.

ÖNCE İSTİFA ETTİ, SONRA PARTİYE DÖNDÜ

İYİ Parti'nin İzmir Milletvekili olan, 31 Mart'taki yerel seçimlerde de İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak tanıtılan Özlale, daha sonra partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. İYİ Parti'de Müsavat Dervişoğlu'nun genel başkan seçilmesi sonrası partiye dönen Özlale, özel hayatında da yeni bir gelişmeyle anılmaya başlandı.

Ümit Özlale

SPİKER SERAP BELOVACIKLI İLE EVLENECEK

Ümit Özlale'nin, temmuz ayında Sözcü TV spikeri Serap Belovacıklı ile hayatını birleştireceği öğrenildi. Özlale'nin, düğün öncesinde İstanbul'a taşınma hazırlarına başladığı da iddia edildi.

Serap Belovacıklı