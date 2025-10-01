İYİ Partili Akburak'tan çözüm sürecine ilişkin dikkat çeken sözler

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, "Ben bu sürecin çok uzayacağını düşünmüyorum. Bir başarıya ulaşabileceğini düşünmüyorum" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 28. Dönem 4. Yasama Yılı başladı. Meclis bahçesinden canlı yayınlarla Ankara gündemine ışık tutan Haberler.com'un konukları arasında İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak da yer aldı.

DİKKAT ÇEKEN ÇÖZÜM SÜRECİ SÖZLERİ

Haberler.com Haber Müdürü Olgun Kızıltepe ve sunucu Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan Akburak, çözüm sürecine ilişkin soruya yanıt verdi.

"Aslında İYİ Parti olarak bizim sürece olan mesafemiz en başından beri belli. Biz bu konuya uzak mesafede duruyoruz" diyen Akburak, "Çünkü İYİ Parti burada özellikle terör örgütüyle bir masaya oturulma sürecini ve onun temsilcileriyle masaya oturulma sürecini kabul etmiyor. Sonuçta biz tabii ki Türkiye'de terör istemiyoruz. Terör olmamalı. Ama devlet terörü bitirecek güce sahiptir.

Bir komisyon kuruldu. Komisyonda bir temsilci vermedik. Tepkimizi anlatmak için söylüyorum. Dolayısıyla koşulsuz, şartsız zaten terör örgütü silahını bırakmak zorunda. Bir de bu silah bırakma töreni altında silahları yaktılar, 5-10 tane silah attılar kazanın içine.

Bunlar temsili görünüyor, aslında silahın bırakılması söz konusu değil. Bu işin içerisinde SDG'nin de olacağı söylenmişti, PYD'nin de olacağı söylendi. Bunun Suriye'deki ayağıyla alakalı hala bir gelişme yok. Orada bir tutum da sergilenemiyor. Dolayısıyla ben bu sürecin çok uzayacağını düşünmüyorum. Bir başarıya ulaşabileceğini düşünmüyorum. Hep beraber seyredeceğiz göreceğiz" ifadelerini kullandı.