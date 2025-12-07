Haberler

İYİ Partili Cenk Özatıcı: FETÖ'ye övgü dizenler bugün insanları FETÖ'cülükle suçluyor

Güncelleme:
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı, Türkiye'nin terörle mücadele politikalarını, devlet kurumlarının tutarlılığını ve siyasi sorumluluğu ele aldı. Özatıcı, terörle mücadelede tutarlılık ve şeffaflığın önemine vurgu yaptı. Son yıllarda bazı kamu görevlilerinin kolayca suçlanmasının kurumların itibarını ve toplumun devlete olan güvenini zedelediğini belirtti.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı, Haberler.com ekranlarında Haber Müdürü Olgun Kızıltepe'nin konuğu olarak Türkiye'nin terörle mücadele politikalarını, devlet kurumlarının tutarlılığını ve siyasi sorumluluğu masaya yatırdı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ ANCAK TUTARLI VE ŞEFFAF BİR ANLAYIŞLA YÜRÜTÜLÜR"

Özatıcı, Türkiye'nin uzun yıllardır terörle mücadelesinde çok kritik aşamalardan geçtiğini belirterek, süreçlerin kişilere veya siyasi hesaplara göre değil devlet aklı ve hukuk temelinde yürütülmesi gerektiğini söyledi. Terörle mücadelede tutarlılığın önemine vurgu yaptı.

"KURUMLARA YÖNELİK SUÇLAMALAR KOLAYLAŞTIRILDI"

Özatıcı, son yıllarda güvenlik birimlerinde görev yapan bazı kamu görevlilerinin, eleştirel bir tutum sergilediklerinde veya görevlerini yerine getirirken yaşanan anlaşmazlıklarda kolayca suçlanır hale geldiğini ifade etti. Bu durumun hem kurumların itibarını hem de toplumun devlete olan güvenini olumsuz etkilediğini söyledi.

"FETÖ'YE ÖVGÜ DİZENLER BUGÜN İNSANLARI FETÖCÜLÜKLE SUÇLUYOR"

Geçmişe dikkat çeken Özatıcı, FETÖ'nün devlet içindeki etkinliği döneminde örgüte destek veren, övgüyle bahseden bazı siyasi aktörlerin, bugün benzer söylemleri başka kişilere çevirerek suçlama yöneltmesini ciddi bir tutarsızlık olarak nitelendirdi.

"GÖREVİNİ YAPAN KAMU GÖREVLİSİNİ KOLAYCA SUÇLAMAK DEVLET CİDDİYETİYLE BAĞDAŞMAZ"

Özatıcı, özellikle emniyet birimlerinde görev yapan bazı polislerin, sırf işlerini yaptıkları için farklı yapıların hedefi haline getirilebildiğini söyledi. Bu anlayışın devlet mekanizmasını zayıflattığını, kamu görevlilerini baskı altında bıraktığını vurguladı.

