İYİ Partili vekilden sürpriz cumhurbaşkanı adaylığı çıkışı: Türk milletinin gönlünde yatan, Akşener'in aday olmasıdır

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı belirsizliğini korurken İYİ Parti'nin Aksaray Milletvekili Ayhan Erel'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Gazetecilere konuşan Erel, "Yüce Türk milletinin gönlünde yatan Sayın Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adayı olmasıdır. İYİ Parti olarak da gönlümüzde yatan bu" dedi.

2023 seçimlerinde muhalefetin adayının kim olacağı konusunda belirsizlik devam ediyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in olası adaylığı da zaman zaman gündeme geliyor. Akşener'in cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı konusunda milletvekilleri soruları cevaplandırdı.

"ADAYLIK KONUSU MASADA HENÜZ İŞTİŞARE EDİLMEDİ"

Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, gazeteci Barış Yarkadaş'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklaması halinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de adaylığını açıklayacağına yönelik sözlerine ilişkin soruya, "Her partinin başkanı potansiyel olarak memleketi yönetmeye namzet bir iradeyi temsil eder. Parti olarak da, ittifak olarak da hukukumuzu koruyoruz hem de tek başına memleketin sorumluluğunu taşıma müktesebatı taşıyoruz. Genel başkanımız başta olmak üzere partimizin bütün teşkilatları başka parti kalmazsa memleketin bütün yükünü çekecek kararlılığı, donanımı taşıyacak kararla yürüyor. Henüz masada bir cumhurbaşkanlığı süreci istişare edilmedi. Henüz masada memleketin nasıl yönetileceği konuşuldu, kim tarafından hangi adayla yürüneceği ifade edilmedi" cevabını verdi.

"TÜRK MİLLETİNİN GÖNLÜNDE YATAN AKŞENER'İN ADAYLIĞIDIR"

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, Akşener'in yanında olduklarını belirterek, "Sayın genel başkanımıza doğrudan iletilen bir talep yok. Yüce Türk milletinin gönlünde yatan Sayın Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adayı olmasıdır. İYİ Parti olarak da gönlümüzde yatan bu. Sayın genel başkanımızın iradesine saygı duyacağız" ifadelerini kullandı.