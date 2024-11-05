Ayyüce Türkeş'ten Bahçeli'nin Öcalan çağrısını yinelemesine zehir zemberek tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün grup toplantısında terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan için çağrısını yinelemesinin ardından, İYİ Parti Adana milletvekili Ayyüce Türkeş'ten sert bir tepki geldi.

TÜRKEŞ'TEN ÇOK SERT SÖZLER

Türkeş, MHP yönetimine "Zikir çeker gibi Terörist başını meclise davet etmek; Türkçesi 'teröristbaşını özgürlüğüne kavuşturma' girişimini reddediyorum.

Hele hele bu çağrının; kurucusu Başbuğ Alparslan Türkeş'in olduğu partinin genel başkanı tarafından yapılmasını hiç kabul etmiyorum.

"BAŞBUĞ TÜRKEŞ'İN KEMİKLERİNİ DAHA FAZLA SIZLATMASINLAR"

Bugün itibari ile MHP Genel Merkezi'nden (kendisinden tek iz olan) Başbuğ Alparslan Türkeş'in resimlerini indirsinler; teröristbaşının resimlerini assınlar... Başbuğ Alparslan Türkeş'in kemiklerini daha fazla sızlatmasınlar.

"KAYBEDECEK BİR ÜLKEMİZ YOK BİZİM"

Ayrıca, PKK'yı lağvetmenin Türkiye'nin bölgedeki terörizm hareketine karşı operasyon yapma gücünü kaybedeceği anlamına geldiğini, bu açıklamayı yapanların bilmeme şansı olmadığını düşünüyorum. Recep Tayyip Erdoğan ömür boyu Cumhurbaşkanı olacak diye kaybedecek ülkemiz yok bizim. Ne mutlu Türk'üm diyene...

BAHÇELİ NE DEDİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugünkü grup toplantısında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı Meclis çağrısını yineleyerek "Sözümün arkasındayım" dedi. "Terörist elebaşı gelsin terörün bittiğini açıklasın" ifadelerini kullanan MHP lideri, "Kürtlerle kucaklaşma asıldır. Terörle mücadele esastır. Silahlı eşkiyayı temizlemek kaçınılmazdır. Siyasette uzlaşmak ortak yararımızadır" diye konuştu.