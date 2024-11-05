Üye Girişi
Haberler

Ayyüce Türkeş'ten Bahçeli'nin Öcalan çağrısını yinelemesine zehir zemberek tepki

Ayyüce Türkeş'ten Bahçeli'nin Öcalan çağrısını yinelemesine zehir zemberek tepki
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan için çağrısını yinelemesi sonrası İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş'ten sert tepki geldi. Türkeş, MHP yönetimine 'Alparslan Türkeş'in resimlerini indirip, terörist başının resimlerini assınlar' dedi. Ayrıca, Türkeş 'Recep Tayyip Erdoğan ömür boyu Cumhurbaşkanı olacak diye kaybedecek ülkemiz yok' ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün grup toplantısında terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan için çağrısını yinelemesinin ardından, İYİ Parti Adana milletvekili Ayyüce Türkeş'ten sert bir tepki geldi.

TÜRKEŞ'TEN ÇOK SERT SÖZLER

Türkeş, MHP yönetimine "Zikir çeker gibi Terörist başını meclise davet etmek; Türkçesi 'teröristbaşını özgürlüğüne kavuşturma' girişimini reddediyorum.

Hele hele bu çağrının; kurucusu Başbuğ Alparslan Türkeş'in olduğu partinin genel başkanı tarafından yapılmasını hiç kabul etmiyorum.

"BAŞBUĞ TÜRKEŞ'İN KEMİKLERİNİ DAHA FAZLA SIZLATMASINLAR"

Bugün itibari ile MHP Genel Merkezi'nden (kendisinden tek iz olan) Başbuğ Alparslan Türkeş'in resimlerini indirsinler; teröristbaşının resimlerini assınlar... Başbuğ Alparslan Türkeş'in kemiklerini daha fazla sızlatmasınlar.

"KAYBEDECEK BİR ÜLKEMİZ YOK BİZİM"

Ayrıca, PKK'yı lağvetmenin Türkiye'nin bölgedeki terörizm hareketine karşı operasyon yapma gücünü kaybedeceği anlamına geldiğini, bu açıklamayı yapanların bilmeme şansı olmadığını düşünüyorum. Recep Tayyip Erdoğan ömür boyu Cumhurbaşkanı olacak diye kaybedecek ülkemiz yok bizim. Ne mutlu Türk'üm diyene...

İYİ Parti Vekili Türkeş'ten MHP'ye Tepki: Alparslan Türkeş'in Resimlerini İndirsinler

BAHÇELİ NE DEDİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugünkü grup toplantısında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı Meclis çağrısını yineleyerek "Sözümün arkasındayım" dedi. "Terörist elebaşı gelsin terörün bittiğini açıklasın" ifadelerini kullanan MHP lideri, "Kürtlerle kucaklaşma asıldır. Terörle mücadele esastır. Silahlı eşkiyayı temizlemek kaçınılmazdır. Siyasette uzlaşmak ortak yararımızadır" diye konuştu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
İzmit'te Tüpraş Rafinerisi'nde patlama

Tüpraş Rafinerisi'nde patlama! Bölgeden dumanlar yükseliyor

 Devlet Bahçeli, Öcalan çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım

Öcalan çağrısını yineledi

 Devlet Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor

Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor
İmamoğlu'ndan 'Siyasetini tasvip etmiyorum' diyen Bahçeli'ye jet yanıt

İmamoğlu'ndan "Siyasetini tasvip etmiyorum" diyen Bahçeli'ye jet yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TÜPRAŞ'TA PATLAMA SON DAKİKA! TÜPRAŞ patlaması nasıl oldu, son durum nedir? İZMİT'TE PATLAMA! İzmit'te nerede patlama oldu? (Tüpraş) Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi CANLI İZLE! Türkiye Kupası kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız oynayacak mı? (Lille- Juventus maçı) Lille- Juventus maçı ne zaman? Lille- Juventus maçı saat kaçta, hangi kanalda? MASTERCHEF BEYZA ELENDİ Mİ? MasterChef Beyza yarışmadan ayrılacak mı? MasterChef Beyza'ya ne oldu, son durum ne? MasterChef Beyza'nın yüzü nasıl yandı? Sporting Lizbon- Manchester City maçı ne zaman? Sporting Lizbon- Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda? Gelin Evi sunucusu neden yok? Ezgi Sertel programdan ayrıldı mı? TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI: 2024 TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı mı? TUS yerleştirme sonucu sorgula! HARRIS Mİ ÖNDE? ABD seçim sonuçları son durum ne? ABD seçimleri canlı takip et!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.