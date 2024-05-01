Üye Girişi
Haberler

İYİ Parti'de devir teslim töreni! Akşener koltuğu Dervişoğlu'na bıraktı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Müsavat Dervişoğlu, genel başkanlık görevini Meral Akşener'den devraldı. İYİ Parti'de yeni dönem resmen başlamış oldu.

İyi Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu, görevi Meral Akşener'den devraldı.

Parti genel merkezine giden Dervişoğlu'nu kapıda İYİ Parti'nin kurucu Genel Başkanı Meral Akşener karşıladı. Dervişoğlu ve Akşener, daha sonra partilerin alkışları arasında devir teslim için makam katına çıktı. Dervişoğlu ve Akşener, burada karşılıklı sohbet etti.

Dervişoğlu yaptığı konuşmada, "İYİ Parti'nin Türk demokrasisi için bir fidan dikmesiyle o fidan, kutlu bir çınara dönüştü. Güçlendi ve büyüdü. Mensuplarını ve yol arkadaşlarını hiçbir zaman utandırmadı. Ben bu devir teslim töreninde dikmiş olduğu fidanın aslında orman olduğunun müjdesini vermeye geldim. Şimdi 'İyiler ormanı' oluşturuyoruz Sivas'ta Ovacık bölgesinde. Bunun hatırası olarak 2017'de bir fidan bağışladık. Kabul buyurursanız teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"BİR ÜLKÜYÜ, HEDEFİ VE İDEALLERİ TESLİM ALIYORUM"

İYİ Parti'nin nasıl bir yolculuk seyrettiğini çok iyi bildiğini ifade eden Dervişoğlu, "Devletimiz için de itibar yolculuğudur çıktımız yolculuk. Bu yolculuğun her adımında genel başkanımızın teri ve fedakarlıkları var. Türk milletinin huzurunda kendisine partimizi oluşturarak insanlarımıza yeni bir umut ışığı vermesi münasebetiyle şükranlarımı arz ediyorum. Sadece bir koltuk devralmıyorum. Bir ülküyü, hedefi ve idealleri teslim alıyorum. Onu da bir bayrak gibi teslim alıyorum. O bayrağı da arkadaşlarımla birlikte kutlu hedeflere götürmenin sözünü veriyorum" diye konuştu.

İYİ Parti'de devir teslim töreni! Akşener koltuğu Dervişoğlu'na bıraktı

AKŞENER: BEN ÇOK MUTLUYUM

Akşener ise yaptığı konuşmada, "Bu dostluk içerisindeki değişim Türkiye'ye ve gençlerimize örnek olacak. Kutuplaşan ve birbirine düşman hale getirilen ülkenin fertlerine ve milletimize rahatlama açısından örnek olacak. Ben çok mutluyum; çünkü o bayrak hepimizin emeği olan bir bayrak. Onu daha yükseğe çıkaracak" dedi.

Devir teslim töreninin ardından Dervişoğlu, Akşener'i parti genel merkezi önünde uğurladı.

İYİ Parti'de devir teslim töreni! Akşener koltuğu Dervişoğlu'na bıraktı

İYİ Parti'de devir teslim töreni! Akşener koltuğu Dervişoğlu'na bıraktı

İYİ Parti'de devir teslim töreni! Akşener koltuğu Dervişoğlu'na bıraktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Meral Akşener İYİ Parti Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Mayıs askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 MSB Mayıs askerlik celp ve sevk tarihleri! CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 1 Mayıs altın fiyatları yükseldi mi? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 1 Mayıs Euro kaç lira? GÜNCEL DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (1 Mayıs) Dolar ne kadar oldu? PSG - B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? PSG - B.Dortmund maçı şifresiz mi? KPSS BAŞVURULARI 2024! KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim, DHBT sınav ve başvuru tarihleri başladı mı? Başvuru ücreti kaç TL? 1 MAYIS SARAÇHANE SON DAKİKA! Saraçhane'de son durum ne? 1 Mayıs kutlamalarında İstanbul'da yaşananlar… 1 Mayıs'ta Borsa İşlem Görecek mi? Resmi Tatilde Borsa Durumu TV YAYIN AKIŞI 1 MAYIS: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var? Emlak Konut THY kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? 2024 THY Emlak Konut kura çekilişi sorgulama! 1 Mayıs Çarşamba EFT-HAVALE işlemi yapılır mı? 1 Mayıs'ta FAST ile para gönderilir mi? 1 MAYIS İSTANBUL VAPUR SEFERLERİ | 1 Mayıs vapur seferleri iptal mi, vapurlar çalışıyor mu? Hangi vapur hatları iptal edildi? Bahar 11. bölüm izle! Bahar dizisi yeni bölüm tek parça izle! Bahar dizisi son bölüm neler oldu? 1 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 1 Mayıs'ta otobüsler, Marmaray, vapurlar, tramvay bedava mı? 1 MAYIS BANKALAR TATİL Mİ? 1 Mayıs Çarşamba bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda bankalar çalışıyor mu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title