İYİ Parti Milletvekili Türkkan, Batı Trakya Türkleri'nin Yunanistan'a girişine izin verilmemesini sordu

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Hasan Küçük ve ailesinin Yunanistan'a girişine izin verilmemesine ilişkin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a, "Dışişleri Bakanlığı herhangi bir girişimde bulunacak mıdır? Bu haksız ve hukuksuz durum ile ilgili olarak Yunanistan Hükümeti ile görüşülerek gerekli tepkinin bir an önce verilmesi düşünülmekte midir" diye sordu.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Hasan Küçük ve ailesinin İpsala Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a girişine izin verilmemesini TBMM gündemine taşıdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde Türkkan, "Türkiye'nin Sümela Manastırı'nda ayin yapılmasına izin verdiği gün, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Hasan Küçük, hiçbir gerekçe gösterilmeden ve açıklama yapılmadan İpsala Sınır Kapısı'ndan ailesi ile birlikte Yunanistan'a giriş izni verilmeyerek Türkiye'ye geri çevrilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Türkkan, önergesinde Bakan Fidan'a şu soruları sordu:

-"Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Hasan Küçük'ün, hiçbir gerekçe gösterilmeden ve açıklama yapılmadan İpsala Sınır Kapısı'ndan ailesi ile birlikte Yunanistan'a giriş izni verilmeyerek Türkiye'ye geri çevrilmesi ile ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı herhangi bir girişimde bulunacak mıdır?

-Bu haksız ve hukuksuz durum ile ilgili olarak Yunanistan Hükümeti ile görüşülerek gerekli tepkinin bir an önce verilmesi düşünülmekte midir?

-Söz konusu yasak, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Hasan Küçük'ün Batı Trakya Türkleri'nin haklarını savunmak adına yaptığı konuşmaları nedeni ile mi konulmuştur, bu yanlış ve kabul edilemez kararın acilen geri çekilmesi için ne yapılması düşünülmektedir?

-Söz konusu olayın, Türkiye'nin Sümela Manastırı'nda ayin yapılmasına izin verdiği zamana denk gelmesi hakkında Bakanlık olarak görüşünüz nedir, bu durum dış politikadaki mütekabiliyet anlayışının bir sonucu mudur?

-Elde edilen ve gasp edilen haklarının iadesi mücadelesinde Batı Trakya Türkleri'ne sahip çıkılacak mıdır?"