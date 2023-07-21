İYİ Parti Milletvekili Mehmet Akalın'dan Emekli Maaşlarına İlişkin Açıklama

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, emekli maaşlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Akalın, yaptığı açıklamada, yüzde 25'lik zammın bazı emeklilerin maaşlarına uygulanmayacağını ileri sürdü.

Yüzde 25'lik zam oranının daha önce yükseltilen emekli maaşlarına yansıtılmayacağını savunan Akalın, emekli maaşlarının enflasyon karşısında eridiğini iddia etti.

Emeklilere verilen sözlerin tutulması gerektiğini ifade eden Akalın, emeklilerin haklarını sonuna kadar savunacaklarını dile getirdi.

-Yangınlara karşı uyardı

Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürü Erdoğan Göbel, ormanlık ve tarımsal alanlarda yaşanması muhtemel yangınlara karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Göbel, ormanlık alanlar ve hasat bölgelerinde ateş yakılmaması gerektiğini ifade etti.

Orman yangınlarının insan kaynaklı nedenlerden dolayı çıktığını dile getiren Göbel, cam ve plastik şişelerin ormanlık alanlara atılmasının orman yangınlarına sebep olduğunu belirtti.

Edirne'de buğday hasadının devam ettiğini söyleyen Göbel, hasat yapan üreticilerin yangına karşı tedbir almasının önemine dikkat çekti.

Hasat sırasında makinelerden kaynaklı yangınların ortaya çıkabileceğini ifade eden Göbel, şunları kaydetti:

"Hasat biçimleri devam ediyor. Buradan hasat yapan üreticilere sesleniyor. Burada hasat yapılırken çok dikkatli olmak gerekiyor. Makinelerin haznelerinde biriken tozlar ısınarak yangına sebebiyet verebilir.

Bu da hasadı tehlikeye atmış olur. Vatandaşlar yangın tüpleri ve söndürücü maddeler ile hasatlarını güvenle yapabilir. Muhtarlıklar bünyesinde de su tankerleri görevlendirilerek yangınlara müdahale hızlıca yapılabilir."

-Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Tekin, Meriç ilçesini ziyaret etti

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, Meriç ilçesinde vatandaşlar ile bir araya geldi.

Partiden yapılan açıklamada, Tekin'in ilçe yönetimi ile buluşarak yaklaşan yerel seçimlerdeki çalışmalar ile ilgili bilgi aldığı aktarıldı.

İlçede vatandaşların dilek ve şikayetlerini dinleyen Tekin, yaşanan zamların vatandaşları olumsuz etkilediğini ifade etti.

Üreticilerin Toprak Mahsulleri Ofisleri (TMO) ile ilgili sorun yaşadığını öner süren Tekin, TMO'nun üretici mağdur etmemek için çözüm üretmesi gerektiğini belirtti.

-Sağlık çalışanları geriye dönük ödemeler için bir araya geldi

Öz Sağlık - İş Sendikası Edirne Şubesi tarafından toplu sözleşme kapsamında geriye dönük alınacak ödeme kararı ile ilgili basın açıklaması düzenledi.

Edirne Sağlık Müdürlüğü önünde düzenlenen basın açıklamasında konuşan Hak - İş'e bağlı Öz Sağlık - İş Sendikası Edirne Şube Başkanı Emre Promet, sağlık işçilerinin geriye dönük alacaklarının ödenmediğini iddia etti.

Promet, toplu iş sözleşmesi kapsamında Ocak 2023'ten geçerli olmak üzere geriye dönük alacakları ödemelerin 46 gün geciktiğini söyledi.

Sağlık işçilerinin toplu ödemeyi beklediğini dile getiren Promet, geriye dönük ödemelerin tek seferde sağlık işçilerinin hesaplarına yatırılması gerektiğini ifade etti.

Promet, sağlık işçilerinin haklarını korumak için mücadelelerini sürdüreceğini aktardı.