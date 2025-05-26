İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, BBP Genel Başkanı Destici'yi ziyaret etti

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ve beraberindeki heyet, BBP Genel Başkanı Destici'yi parti genel merkezinde ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Destici, Dervişoğlu ile iyi bir iletişimleri olduğunu belirterek, "Onun için kendisine genel başkan olduktan sonra bir hayırlı olsun ziyaretinde bulunmuştuk. Kendisi de bugün ona istinaden bir nezaket ziyaretinde bulundular. Hem hasret giderdik hem güzel bir istişarede bulunduk" dedi.

'BAZI ALANLARDA HEMFİKİR OLDUĞUMUZU MÜŞAHEDE ETTİK'

Müsavat Dervişoğlu ise BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile mazi birlikleri olduğunu belirterek, "Gençlik yıllarında aynı yapının içinde birlikte çalıştık. Birbirimizin dertleriyle hemhal olan insanlarız ikimiz de. Dolayısıyla birbirimizin de birbirimizin görüşlerinin de yabancısı değiliz. Ayrıca konum itibarıyla birbirimize çok yakın olmamıza rağmen gecikmiş bir ziyareti bugün gerçekleştirdik. Memleketin birçok önemli konusunda da böyle asgari müştereklerden ziyade azami mutabakatlarda bir ve beraber olduğumuzu biliyorum. O sebeple bu ziyarette; ifade ettikleri gibi hem bir görevi yerine getirmiş olduk hem hasret giderdik hem de Türkiye'nin ve Türkiye'nin ilgi alanlarına giren coğrafya üzerindeki görüşlerimizi, kaygılarımızı ifade ettik. Bazı alanlarda hemfikir olduğumuzu da müşahede ettik. Bu görüşmeleri sıklıkla gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

DERVİŞOĞLU: SÜRECİ ENDİŞEYLE KARŞILIYORUZ

Ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Müsavat Dervişoğlu, "Bu, Terörsüz Türkiye sürecinin, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın en büyük eseri olduğu hususunu ben ilk defa duydum. Ben Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eseri Cumhuriyet'in bir savunucusuyum. Dolayısıyla Terörsüz Türkiye hiçbirimizin reddedemeyeceği bir kavramdır. Ama Terörsüz Türkiye diyerek teröristlerin yol göstericiliğinde tanzim edilmiş süreci endişeyle karşılamamak da mümkün değildir. Bu konuyla alakalı endişelerimi defaatle ifade ettim, dile getirdim. Ben her çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısında, akabinde de yaptığım yurt gezilerde bu kaygıları ifade ediyorum. Sayın Genel Başkanın da yine benzer kaygıları sıklıkla dile getirdiğine şahitlik ediyorum. Onun için siyaseten bir sıkışmışlığın içine girmeyelim; oldukça açık ve netiz. Bizler müktesebatımız ve siyasi tavrımız, tarzımız, meşrebimiz itibarıyla şeffaf şahsiyetleriz. Kapalı kapılar ardında ikimizin de yapacağı bir pazarlık yoktur" dedi.

DESTİCİ: TERÖR ÖRGÜTÜNDEN DAHA TEHLİKELİ OLAN SİYASİ BÖLÜCÜLÜKTÜR

Destici ise Müsavat Dervişoğlu ile partileri, ittifakları ayrı olsa da hassasiyetlerinin aynı olduğunu belirterek, "Yani vatan, millet kavramı, ezan, bayrak mevzu olduğunda bizim kaygılarımız ortaktır. Hepimiz Terörsüz Türkiye istiyoruz. 40 yıldır zaten askerimiz, polisimiz, devletimiz bunun mücadelesini veriyor. ve elhamdülillah bu mücadeleden de başarılı çıkmıştır. ve devletimiz, ordusu ve güvenlik güçleri eliyle de büyük bir zafer kazanmıştır. Bunun sonucunda da PKK silah bırakacağını ve kendini feshedeceğini açıklamıştır; pazarlıksız, müzakeresiz ve şartsız. Şimdi bunu bekliyoruz. Fakat işte DEM Parti sözcülerinden gelen açıklamalar başka şeyler söylüyor. İşte Suriye'nin kuzeyinde Kamışlı'da yapılan toplantı başka bir şey söylüyor. PKK'nın sözde kongresinin sonrası açıklanan bildiri başka şeyler söylüyor. Yani siyasi bölücülüğe devam ediliyor. Bizim için, ülkemiz için, devletimiz için, milletimiz için bize göre silahlı terör örgütünden daha tehlikeli olan siyasi bölücülüktür. ve DEM Parti terörü lanetlemediği sürece, terör örgütlerini lanetlemediği sürece ve 'Mezopotamya' ya da 'Anadolu halkları' ifadesi yerine; 'Biz bu büyük Türk milletinin bir parçasıyız; Kürt'ü ile Türkmen'i ile. İşte rengini şehitlerimizin kanından alan ay yıldızlı al bayrak bizim de bayrağımızdır. İstiklal Marşı bizim de bağımsızlık marşımızdır. Türkçe hepimizin ortak dilidir; devletin resmi dilidir, eğitim dilidir.' Bunları ağızlarından net duymamız gerekiyor" diye konuştu.