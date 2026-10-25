İYİ Parti lideri Dervişoğlu çocukların korkmadan büyüyeceği Türkiye'yi istedi

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Biz çocuklarımızın bu topraklarda korkmadan büyüyeceği, gençlerimizin bu topraklarda umutla yaşlanacağı bir Türkiye istiyoruz" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin 9'uncu kuruluş yıl dönümü nedeniyle Ankara'daki otelde düzenlenen resepsiyona katıldı. Dervişoğlu, konuşmasında, teşkilat mensuplarına teşekkür ederek, "Bizim kuruluşumuz yarım bırakılmış bir parti içi mücadelenin devamından ibaret değildir. İyi Parti'nin kuruluşu, fikri bir tercihtir. Siyasi bir yükseliştir. Sosyal bir hakikattir. Daha da önemlisi, ahlaki bir tercihtir. Biz buna kuruluş ahlakı diyoruz" dedi.

'DEVLETİ, GERÇEK SAHİBİ OLAN MİLLETE GERİ VERMEK İSTİYORUZ'

Dervişoğlu, devlet aklının, bir partinin menfaatini, devletin menfaati gibi sunmak olmadığını ifade ederek, "Cumhuriyet, vatanı ortak yurt, milleti egemenliğin sahibi, devleti de milletin ortak kurumu haline getirir. İşte İYİ Parti bunun için vardır. Düsturumuz şudur: Milleti yaşat ki, devlet yaşasın. Soruyorum; millet sürünürken o devlet nasıl yaşayacaktır? Vatandaş kendi devletinden korkuyorsa, o devlet nasıl güçlü olacaktır? Akşam sofrasında çocuğunun yüzüne bakamayan bir baba varsa, faturayı açmaya korkan bir emekli varsa, diplomasını cebine koyup, yurt dışına bilet bakan bir genç varsa, alın teri karşılıksız kalan bir işçi, adalet kapısında umudunu yitiren bir anne varsa, biz devletin büyüklüğünden nasıl bahsedeceğiz? Biz devleti küçültmek istemiyoruz. Başkalarının da küçültmesine rıza göstermeyeceğiz. Devleti, gerçek sahibi olan millete geri vermek istiyoruz" diye konuştu.

'SİYASİ PARTİ, KENDİNİ ELEŞTİREBİLDİĞİ KADAR BÜYÜR'

Dervişoğlu, "Biz kim olursa olsun, hangi koltukta oturursa otursun, doğruya doğru, yanlışa yanlış dedik. Bunun bedelini de bildik; yalnız kalmayı, hedef olmayı, hakikatin ateşinde yanmayı göze aldık. İşte bu yüzden biz tarafız. Hukukun, hürriyetin ve Cumhuriyet'in tarafındayız. Türk milletinin tarafındayız ve bunu iktidarda kim olduğuna bakarak değiştirmeyiz. Bunları söylerken 9 yıl boyunca hiç hata yapmadık demiyorum. Elbette yapmış olabiliriz. Yanlış kararlar aldığımız, birbirimizi anlamadığımız zamanlar olabilir. Bunları söylemekten çekinmiyoruz. Çünkü bu ailenin hatası da sevabı da hepimizindir. Eleştiri ihanet değildir, uyaroğluluk marifet değildir, tekleşme selamet değildir. Bir siyasi parti, kendisini eleştirebildiği kadar büyür" ifadelerini kullandı.

'İYİ PARTİ ZAPT EDİLEMEZ'

Dervişoğlu, gençlere yönelik de konuşarak, "Gelin, sorumluluk alın. Ben sizden bize tabi olmanızı değil, memleketin meselelerine sahip çıkmanızı istiyorum. Çünkü Türkiye'nin ihtiyacı, tabi olan insanlar değil; kendi aklıyla düşünen, kendi vicdanıyla tartan insanlardır. Türk milliyetçilerinin vazifesi, kendi içine kapanan bir cemaat olmak değil, Türk milletini bir araya getirmektir. 4 gün sonra Cumhuriyet'imizin 103'ncü yaşını kutlayacağız. Bir asır önce yokluğun, yorgunluğun, yıkımın içinden bir millet yeniden ayağa kalktı. Biz o milletin torunlarıyız. O emanet bizim omuzlarımızdadır. Biz çocuklarımızın bu topraklarda korkmadan büyüyeceği, gençlerimizin bu topraklarda umutla yaşlanacağı bir Türkiye istiyoruz. Bakın herkes bir yerleri fethetmeye çalışıyor, partilere el koymak istiyor, şirketlere kayyım atıyor, milletin geleceğiyle ilgili adımlar atmak suretiyle bu memleketin insanlarının istikbaline sınırlar koyuyor. Buradan söylüyorum. Bütün kaleler zapt edilebilir ama İYİ Parti zapt edilemez" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı