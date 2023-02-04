İYİ Parti'li Ergun: Soruşturma dosyasında hiçbir somut delil yok

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Metin Ergun, Gökçeada Belediyesi'ne 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' iddiasıyla düzenlenen operasyonda tutuklanan Belediye Başkanı Ünal Çetin'in arkasında olduklarını söyledi. Ergun, "Belediye başkanımız Ünal Çetin, dedikoduya bağlı olarak tutuklanmıştır. Soruşturma dosyasında hiçbir somut delil yoktur. Üstelik tutuklamayı gerektirecek şartlar da gerçekleşmemiştir. Başkanımızın kaçma şüphesi ve ortada bir delil olmadığından delilleri karartma ihtimali de yoktur" dedi.

İyi Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Metin Ergun, Gökçeada Belediyesi'ne 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' iddiasıyla düzenlenen operasyonla ilgili partisinin ilk başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Rıdvan Uz, İl Başkanı Selahattin Yıldızlar, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

"İYİ Parti, kurulduğu günden bu yana Türk siyasetinde ahlak, doğruluk ve cesaret timsali olarak pek çok yıkıcı faaliyetin muhatabı olmuş; buna benzer her türlü gayri hukuki ve gayri ahlaki girişimden güçlenerek çıkmasını bilmiştir. İYİ Parti Genel Başkanımız Meral Akşener'in öncülüğünde Türk siyasi tarihinin en muazzam politik mücadelesini bir iktidar yürüyüşüne dönüştürmeyi başarmıştır. Bu vesileyle bir kez daha belirtmek gerekir ki; iktidar partisinin gayri hukuki yöntemler ile İYİ Parti'yi tahakküm altına alma girişimleri beyhudedir. İYİ Parti, bedeli ne olursa olsun istibdada ve zulme karşı mücadelesini sürdürecek, Türk Milletini hak etmiş olduğu hür ve adil günlere taşıma gayesiyle bir an bile usanmadan mücadele etmeye devam edecektir."