İYİ Parti Elazığ Milletvekili Adayı Sönmez: 'Seni Soğana Feda Etmeyeceğiz'

İYİ Parti Elazığ Milletvekili Adayı İrfan Sönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Beni soğana feda etmeyin' dediğini belirterek, 'Seni soğana feda etmeyiz. Çünkü soğan çok değerli. Geçen gün sesim kısıldığı için bir arkadaşım tavsiyede bulunuyor: 'Soğanı, sarımsağı kaynat, iç, boğazın açılır.' Dedim ki; soğanın kilosu 30 lira nasıl alayım? Soğanı bile 30 liraya getirmişsiniz, ondan sonra 'Türkiye iyi gidiyor' diyor' diye konuştu.

İYİ Parti Elazığ Milletvekili Adayı İrfan Sönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Beni soğana feda etmeyin" dediğini belirterek, "Seni soğana feda etmeyiz. Çünkü soğan çok değerli. Geçen gün sesim kısıldığı için bir arkadaşım tavsiyede bulunuyor: 'Soğanı, sarımsağı kaynat, iç, boğazın açılır.' Dedim ki; soğanın kilosu 30 lira nasıl alayım? Soğanı bile 30 liraya getirmişsiniz, ondan sonra 'Türkiye iyi gidiyor' diyor" diye konuştu.

İYİ Parti Elazığ Milletvekili Adayı İrfan Sönmez, seçim çalışmaları kapsamında dün miting düzenledi. Hayat pahalılığından dolayı insanların soğan alamaz hale geldiğini vurgulayan Sönmez, şunları söyledi:

"SENİ SOĞANA FEDA ETMEYECEĞİZ, ÇÜNKÜ SOĞAN ÇOK DEĞERLİ"

Vatandaşın sıkıntılarını biliyoruz. Soğan olmuş 30 lira. Erdoğan, 'beni soğana feda mı edeceksiniz?' diyor. Hayır, seni soğana feda etmeyeceğiz. Soğan çok değerli çünkü. Geçen gün sesim kısıldığı için bir arkadaşım tavsiyede bulunuyor: 'Soğanı, sarımsağı kaynat, iç, boğazın açılır.' Dedim ki: soğanın kilosu 30 lira. Nasıl alayım. Soğanı bile 30 liraya getirmişsiniz. Ondan sonra 'Türkiye iyi gidiyor' diyor.

Gençlerimiz iş bulamazken, yağcıyı, dalkavuğu, yandaşı işe aşlıyor 5 maaş veriyorsunuz. Bu adalet midir? Bizim çocuklarımız işsizken yeteneksiz, hiçbir özelliği olmayan insanları devlet çarkının içine koyuyorsunuz. Sonra da devlet dairelerine gittiğiniz zaman bir sürü yeteneksiz insanla karşılaşıyorsunuz. İşlerinizi, problemlerinizi çözemiyorsunuz. Bundan sonra devlette liyakat olacak.

"ADALETSİZ KALKINMA PARTİSİ, YENİDEN REFAH PARTİSİ İLE 6284 SAYILI YASA ÜZERİNDE ANLAŞTI"

Bundan sonra kadınlarımız sadece evlerimizin değil, gönüllerimizin sultanı olarak büyük saygı görecekler. 'Adaletsiz Kalkınma Partisi' ile Yeniden Refah Partisi'nin yaptığı anlaşmalardan bir tanesi şudur: 6284 sayılı yasayı değiştirecekler. YRP lideri anlaştık dedi. Bu yasa nedir? Şiddet gören kadınlarımızın, çocuklarımızın kurtarılmasıdır, şiddet görmesinin engellenmesidir. Yasal koruma altına alınmasıdır. Siz bu yasayı kaldırırsanız, kadınlarımızı hukuk karşısında sahipsiz hale getirirsiniz. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Tam aksine hukuk karşısında kadın-erkek eşitliğini koruyarak, kadınlarımızı daha güçlü hale getireceğiz."