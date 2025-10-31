İYİ Parti'den Terörle Mücadele Vurgusu

İyi Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez, "Terör örgütünün elebaşının özgürlüğünden, 'umut hakkı'ndan bahsediyorlar. Buna şiddetle itiraz ediyoruz. 'Bunun kabul edilebilir bir tarafı yoktur, kendinize gelin' diyorum. Bu alçaklar, milletin karşısına çıkıp, modern silahlarla tehdit ederken, hiç kimse teröristbaşının cezaevinden çıkacağını ümit etmesin" dedi.

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Çömez, terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekilme kararı ile ilgili, "Geçtiğimiz günlerde alçak terör örgütü PKK'nın Kandil'deki uzantılarının elebaşlarından biri, basın toplantısı yaptı. Bu basın toplantısında dedi ki terör örgütü çetebaşı; 'Biz Türkiye içerisinde bulunan militanlarımızı, teröristlerimizi geri çekeceğiz.' Anladık ki hala Türkiye'de teröristler varmış ama 10 ay önce Erdoğan 'Operasyonlar sayesinde PKK'yı ülke içinde eylem yapamaz, sınırlarımıza yaklaşamaz hale getirdik' demişti. Ne oldu Sayın Erdoğan? Terör örgütünün çetebaşı, 'Eylem yapmamaları için örgüt üyelerimizi, teröristleri geri çekeceğiz' diyor. Kaç kişi olduklarını, nasıl çekileceklerini bilmiyoruz. Pasaportla mı çıkacaklar dışarıya, hangi güzergahtan gideceklerini bilmiyoruz. Silahların balistik incelemesi yapılacak mı, bilmiyoruz. Mühimmatlar gidecek mi, bilmiyoruz. Türk güvenlik birimleri nezaret edecek, denetleyecek mi bilmiyoruz. Nereye gidecekler, nerede konuşlanacaklar, bilmiyoruz. Meğer ülkemizde sayısını bilemediğimiz ama eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sorduğumuzda, 'Ayakkabı numaralarını dahi biliyoruz' dediği bir terör güruhu varmış, bu ortaya çıktı. Süleyman Soylu'nun web sitesine girin, halen duruyor. Süleyman Soylu reklamını yaparken, web sitesine koymuş. Diyor ki; 'Cumhuriyetimizin 100'ncü yılında dağlarda bir tek terörist kalmayacak.' Ben söylemedim, İçişleri Bakanı söyledi ve halen de duruyor. İyi de 'Bir tek terörist kalmayacak' dediğin teröristler ne geziyor Türkiye'de? Bunlara cevap yok" dedi.

'MODERN SİLAHLARLA BOY GÖSTERİYORLAR'

Çömez, "Meclis Başkanı da diyor ki; 'Bir elin silahta, bir elin sandıkta olmaz. Ne olursunuz gereğini yapın.' Böyle söylemeyeceksin Sayın Meclis Başkanı, komisyonda feryat edeceksin. Sen o Komisyonun Başkanı'sın. Terör örgütünün elebaşları, üyeleri ellerine aldığı modern silahlarla boy gösteriyor, sen de 'Olmaz böyle' diyorsun. Asıl böyle olmaz. Örgüt üyelerinden birinin basın toplantısı sırasında elindeki silah Kanas, suikast silahları. Bunlarla milletin karşısına çıktılar ve basın toplantısı düzenlediler. Meclis Başkanı da hala kuşlardan, çiçeklerden, böceklerden bahsediyor, diğer yetkililer de demokrasiden, hukuktan, terör örgütüyle tırnak içerisinde yapılacak barıştan bahsediyorlar. Terör örgütünün elebaşının özgürlüğünden, umut hakkı'ndan bahsediyorlar. Buna şiddetle itiraz ediyoruz. 'Bunun kabul edilebilir bir tarafı yoktur, kendinize gelin' diyorum. Bu alçaklar, milletin karşısına çıkıp, modern silahlarla tehdit ederken hiç kimse teröristbaşının cezaevinden çıkacağını ümit etmesin" diye konuştu.