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İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Yanıkömeroğlu, CHP'ye katıldı

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İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, CHP'ye katıldı. Partinin grup toplantısında kürsüye çıkarılan Yanıkömeroğlu'na rozetini bizzat takan CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Ayşe Hanım çağrımıza uydu ve baba evine geldi" dedi. Hatırlanacağı üzere İYİ Parti lideri Meral Akşener, istifa kararı sonrası Yanıkömeroğlu için "Partiden ayrılacak en son arkadaşım olduğunu düşünüyordum" ifadesini kullanmıştı.

CHP'nin Genel Başkan Özgür Özel liderliğinde yapılan bugünkü grup toplantısında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İyi Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, CHP'ye katıldı.

ROZETİNİ BİZZAT ÖZEL TAKTI

Genel Başkan Özgür Özel'in kürsüye davet ederek rozetini bizzat taktığı Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu'nun bir hayli keyifli olduğu dikkatlerden kaçmadı.

İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Yanıkömeroğlu, CHP'ye katıldı

"AYŞE HANIM ÇAĞRIMIZA UYDU VE BABA EVİNE GELDİ"

Özel, CHP'ye katılan Yanıkömeroğlu için "İstanbul üçüncü bölgede zaten bir milletvekilinin çok eksikliğini hissediyorduk, depreme karşı verilecek çalışmalarda meclisteki yapıcı muhalefetimizde kendisine çok yük düşecek. Kendisini grubumuza hoş geldin diyorum. Ayşe Hanım çağrımıza uydu ve baba evine geldi" dedi.

SERT İFADELERLE PARTİDEN AYRILMIŞTI

İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu geçtiğimiz aralık ayında "Kuruluş amaç ve ilkelerimizden bir süredir uzaklaşmış olmanın üzüntüsü içerisindeyim" ifadesini kullanarak İyi Parti'den istifa etmişti.

AKŞENER PARTİDEN AYRILMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORDU

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener istifa sonrası Yanıkömeroğlu'nun partiden ayrılacak son kişilerden olduğunu düşündüğünü söylemiş, "Şimdi Ayşe Sibel Hanım Allah şahittir herhalde partimizden benim gözümde en son ayrılacak arkadaşım diyebilirdim, çünkü bir kadındı iş insanıydı ve parti kurulurken o dönemin şartlarında gelip bize kurucu oldu." ifadelerini kullanmıştı.

İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Yanıkömeroğlu, CHP'ye katıldıİstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu.

AYŞE SİBEL YANIKÖMEROĞLU KİMDİR?

Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, 11 Mayıs 1966 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Mühendis olan Yanıkömeroğlu, Çankaya İlkokulu ve Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesini bitirdi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitenin İnşaat Mühendisliği Yapım Stratejisi Bölümünde yüksek lisans öğrenimini tamamladı. Altyapı, üstyapı, raylı sistemler konusunda birçok projede üst düzey yöneticilik yaptı. Sektörün önde gelen firmalarında proje mühendisliği, teklif ve planlama müdürlüğü ve genel müdür yardımcılığı gibi pozisyonlarda görev aldı. Bir müşavirlik firmasının kurucuları arasında bulundu.

KURUCULAR KURULU ÜYELERİ ARASINDAYDI

İyi Parti Kurucular Kurulu Üyeleri arasında yer aldı. 2018 yılında gerçekleştirilen 1. Olağanüstü Kongre'de İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi seçildi. 2018 yılında Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Kadınların siyasete katılımı, toplumsal cinsiyet eşitliği, işitme engellilerin sosyal hayata katılımı alanlarında aktif olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

GEÇEN YIL İSTİFA ETMİŞTİ

İleri düzeyde İngilizce ve Fransızca bilen Yanıkömeroğlu, 2 çocuk annesidir. Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Kurucular Kurulu üyesi olduğu İYİ Parti üyeliğinden 6 Aralık 2023 tarihinde istifa etmiştir.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu Milletvekili İYİ Parti İstanbul Baba Politika Haberler

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Yorumlar (9)

Sabahattin Polat :

Bizim pek takma merakımız vardır, birbirimize hep bir şeyler takarız.

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ARSLANOĞLU Hakan:

Polat; Böyle şeyleri takma kafaya

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üzülüyormusunuz:

çok üzüldüm ne yapsak acaba

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Hek Tor:

Bir parmak kına çalmakla başlayabilirsin işe... Bak bu kıyağımı unutma, karşılığında ne ücret ne de bahşiş talep ediyorum.

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Özgür Sevindik:

Genel olarak bütün patilerimiz yaptıkları teksey herdönem parti değistirmek. Başka icraatları yok

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Temha Arak:

ordan oraya katilana ne denir???

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Vedat Arman:

İşin ucunda siyasi ikbal ve hevesler olunca insan babasını satar.

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GÖKHAN UZUNALİ :

31 marttan önce CHP'ye geçen herkese saygım sonsuz. Seçimden sonra geçenlerin ise şahsen bende aslaaaa hükmü yoktur. Karakter meselesidir bu mevzuu. Anlayana

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Salim:

HAYIRLI OLSUN ..... GÜÇLER YAVAŞTAN BİRLEŞİYO

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