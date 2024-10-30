İyi Parti'den istifa eden Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, siyasi kariyerine Ak Parti'de devam etme kararı aldı. Dursun Ataş'a rozetini AK Parti Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat taktı.

6 EYLÜL'DE PARTİSİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ

Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, 6 Eylül'de İyi Parti'den istifa ettiğini duyurmuş ve yaptığı yazılı açıklamada, "Bu karar, sadece bir kırgınlığın, eleştirinin ya da olumsuz bir düşüncenin sonucu değil, bilakis millete hizmet yolunda daha verimli ve etkin olabilme arzumun bir yansımasıdır." ifadelerini kullanmıştı.

DURSUN ATAŞ KİMDİR?

Dursun Ataş, Pınarbaşı Belediye Başkanı ve Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan Adayıydı.1966 tarihinde Pınarbaşı'nda doğdu. Orta öğretimini Pınarbaşı'nda tamamladıktan sonra Kayseri Sümer Lisesini bitirdi.1986 Hava Teknik Okuluna giriş yaptıktan sonra,1987 yılında Hava Astsubayı olarak göreve başladı. Hava Kuvvetlerinin çeşitli yerlerinde 20 yıl hizmet vererek 2007 yılında emekli oldu.

27. Dönemde İYİ Parti Kayseri Milletvekili seçildi. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ve Millî Savunma Komisyonu Üyesi olarak görev aldı. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde İYİ Parti'den 28. Dönem Kayseri Milletvekili seçilmişti. 6 Eylül'de İYİ Parti'den istifa eden Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti'ye katıldı.