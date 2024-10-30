Üye Girişi
Haberler

İYİ Parti'den istifa eden Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti'ye katıldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

6 Eylül'de İYİ Parti'den istifa eden Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti'ye katıldı. Ataş'a rozetini grup toplantısındaki konuşması öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat taktı.

İyi Parti'den istifa eden Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, siyasi kariyerine Ak Parti'de devam etme kararı aldı. Dursun Ataş'a rozetini AK Parti Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat taktı.

İYİ Parti'den istifa eden Dursun Ataş, AK Parti'ye katıldı

6 EYLÜL'DE PARTİSİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ

Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, 6 Eylül'de İyi Parti'den istifa ettiğini duyurmuş ve yaptığı yazılı açıklamada, "Bu karar, sadece bir kırgınlığın, eleştirinin ya da olumsuz bir düşüncenin sonucu değil, bilakis millete hizmet yolunda daha verimli ve etkin olabilme arzumun bir yansımasıdır." ifadelerini kullanmıştı.

İYİ Parti'den istifa eden Dursun Ataş, AK Parti'ye katıldı

DURSUN ATAŞ KİMDİR?

Dursun Ataş, Pınarbaşı Belediye Başkanı ve Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan Adayıydı.1966 tarihinde Pınarbaşı'nda doğdu. Orta öğretimini Pınarbaşı'nda tamamladıktan sonra Kayseri Sümer Lisesini bitirdi.1986 Hava Teknik Okuluna giriş yaptıktan sonra,1987 yılında Hava Astsubayı olarak göreve başladı. Hava Kuvvetlerinin çeşitli yerlerinde 20 yıl hizmet vererek 2007 yılında emekli oldu.

27. Dönemde İYİ Parti Kayseri Milletvekili seçildi. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ve Millî Savunma Komisyonu Üyesi olarak görev aldı. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde İYİ Parti'den 28. Dönem Kayseri Milletvekili seçilmişti. 6 Eylül'de İYİ Parti'den istifa eden Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti'ye katıldı.

İYİ Parti'den istifa eden Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti'ye katıldı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Milletvekili Dursun Ataş İYİ Parti AK Parti Politika Kayseri Güncel Eylül

CHP lideri Özel'den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde

Terörden gözaltına alınan başkana elindeki belgeyle sahip çıktı

 Erdoğan'dan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınmasına ilk yorum

Erdoğan'dan CHP'li başkanın gözaltına alınmasına ilk yorum

 CHP'liler Ahmet Özer'e destek vermesini beklerken Mansur Yavaş sergi paylaşımı yaptı

CHP'liler Ahmet Özer paylaşımı beklerken Mansur Yavaş bakın ne yaptı
Eşine, kardeşine ve oğluna sahip çıkan Narin'in babasından kafa karıştıran sözler

Narin Güran'ın babasından kafa karıştıran sözler
500

Yorumlar (2)

Turan KURT:

Fırıldak

0
1
yanıtYanıtla
Mehmet Vatandaş:

Onur meselesi, parti değiştiren vekilin milletvekilliğinden de istifa etmesi gerekir

0
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Teri Garr öldü mü? Friends Teri Garr kimdir, kaç yaşında öldü? KURU BAMYA ÇORBASI TARİFİ | MasterChef Kuru Bamya çorbası nasıl yapılıyor, malzemeleri neler? KARALAHANA ÇORBASI TARİFİ | MasterChef Karalahana çorbası nasıl yapılıyor, malzemeleri neler? BEYRAN ÇORBASI TARİFİ | MasterChef Beyran çorbası nasıl yapılıyor, malzemeleri neler? AYAK PAÇA ÇORBASI TARİFİ | MasterChef Ayak Paça çorbası nasıl yapılıyor, malzemeleri neler? MADIMAK ÇORBASI TARİFİ | MasterChef Madımak Çorbası nasıl yapılıyor, malzemeleri neler? SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ: Sözleşmeli Öğretmenlik atama tercihleri ne zaman? Sözleşmeli öğretmen atama tarihleri! Brighton-Liverpool maçı ne zaman? Ferdi Kadıoğlu oynayacak mı? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 30 Ekim Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? Ezgi Sertel Gelin Evi'nde neden yok? Ezgi Sertel açıklaması! Dursun Ataş kimdir, kaç yaşında, nereli? Dursun Ataş hangi partiden?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.