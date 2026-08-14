Üç milletvekili AK Parti'ye katıldı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 14 Ağustos 2001'de Türkiye'nin 39. partisi olarak Türk siyasi hayatına giren AK Parti, 25'inci yılını kutluyor.

3 MİLLETVEKİLİ AK PARTİ'YE KATILDI

Başkent Millet Bahçesi'nde 'AK Parti 25. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, konuşmasının ardından partisine yeni katılan yeni isimlere rozetlerini taktı.

İyi Parti'den istifa eden Aydın Milletvekili Ömer Karakaş ve Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ile Gelecek Partisi'nin feshedilmesinin ardından Yeni Yol Partisi'nden ayrılan İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, AK Parti'ye katıldı.

Üç milletvekilinin rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı