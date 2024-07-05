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İYİ Parti'den "bozkurt" işareti için yasa teklifi: Türklerin ulusal sembolü kabul edilmeli

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Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın Avusturya maçından sonra yaptığı bozkurt işareti nedeniyle UEFA tarafından 2 maç cezaya çarptırılmasının yankıları sürerken, İYİ Parti'den dikkat çeken bir adım geldi. İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, bozkurdun "Türklerin ulusal sembolü" olarak kabul edilmesi için TBMM'ye yasa teklifi sundu.

İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, bozkurt işaretinin "Türklerin ulusal sembolü" olarak tanınması için TBMM Başkanlığı'na yasa teklifi sundu.

MERİH DEMİRAL'A 2 MAÇ CEZA

A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024'te Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale çıktığı maçın ardından bozkurt işareti yapan Merih Demiral, UEFA tarafından 2 maç cezaya çarptırıldı. Karara Türkiye'den peş peşe tepkiler yükselirken, İYİ Parti'den dikkat çeken bir adım geldi.

İYİ Parti'den 'bozkurt' işareti için yasa teklifi: Türklerin ulusal sembolü kabul edilmeli

İYİ PARTİ'DEN YASA TEKLİFİ

İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, bozkurdun "Türklerin ulusal sembolü" olarak kabul edilmesi için kanun teklifi verdi.

"BOZKURT TÜRKLERİN ULUSAL SEMBOLÜ KABUL EDİLMELİ"

TBMM Başkanlığına sunduğu yasa teklifinde Çirkin, bozkurt işaretinin, Türkiye'nin dışındaki bazı ülkelerde "siyasi bir hareket" olarak kabul edilmemesi için ulusal bir sembol olarak tanınması gerektiğini beyan etti. Teklifin gerekçesinde, bozkurt işaretinin tarihte yer alan bütün Türk devletlerinde kullanıldığı öne sürüldü.

Kaynak: Haberler.com / Politika

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