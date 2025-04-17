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İYİ Parti'den AYM Kararına Destek: Hukukun Üstünlüğü Vurgusu

İYİ Parti'den AYM Kararına Destek: Hukukun Üstünlüğü Vurgusu
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İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay hakkındaki kararının okunmasının önemine dikkat çekti. Meclis Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca'nın durumu ele alarak, AYM kararlarına uyulması gerektiğini vurguladı.

İyi Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Meclis Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca'nın Can Atalay ile ilgili Anayasa Mahkemesi (AYM) kararını okutması ile ilgili, "Eğer siz bu ülkede bir hukuk devleti ya da hukukun üstünlüğünün tesis edilmesini istiyorsanız AYM kararlarına uyacaksınız" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Çömez, Meclis Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca'nın, Gezi Parkı davasından hüküm giyen Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararını TBMM Genel Kurulu'nda okutmasıyla ilgili, "AYM dedi ki; 'Can Atalay milletvekilliğine geri dönsün.' Eğer siz bu ülkede bir hukuk devleti ya da hukukun üstünlüğünün tesis edilmesini istiyorsanız AYM kararlarına uyacaksınız. Sayın Erdoğan'ın bir zamanlar dediği gibi, 'AYM kararlarına uymuyorum, saygı da duymuyorum' diyorsanız, o zaman bu ülke demokratik bir rejim değildir. Dün daha önceden Meclis Başkanı'nın iradesiyle, ısrarlı ve planla bir şekilde okutulmayan AYM kararı, nöbetçi Meclis Başkan Vekili tarafından okutuldu" dedi.

Kararın tutanaklarda yer almamasına da değinen Çömez, "Böyle bir düzen ve uygulama olur mu? Savaşı yönetmiş Gazi Meclis'in çatısı altında yapılmış bir konuşma, okunmuş bir Anayasa Mahkemesi kararı sisteme konulmuyor. Dün yaşananların üzerinden, 6 saatlik bir tartışmanın, değerlendirmenin ardından Meclis Başkanı Sayın Kurtulmuş bir açıklama yaptı. Dedi ki; 'Biz bunun ile ilgili gerekeni yapacağız.' Belli ki kendi yetkisini kullanarak bir işlem başlatacak. Bu süreç başından beri demokrasinin ve millet iradesinin ya da parlamenter rejimin ne hale geldiğinin bir göstergesi" diye konuştu.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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