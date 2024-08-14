İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen Seyithan İzsiz: Tekrardan yuvamda olmanın mutluluğunu yaşıyorum

İyi Parti'den istifa ederek Ak Parti'ye katılan İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, "Tekrardan yuvamda olmanın mutluluğunu yaşıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti'nin 23'üncü Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda İyi Parti'den istifa ederek Ak Parti'ye geçen İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz'e parti rozetini taktı.

"TEKRARDAN YUVAMDA OLMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUM"

Programın ardından çıkışta basın mensuplarına açıklamada bulunan Seyithan İzsiz, "Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine bugün yuvam olan, evim olan Ak Parti'de tekrardan bulunmanın huzurunu ve de mutluluğunu yaşıyorum. İyi Parti'den aday olduğum süreçten bugüne dek şahsımla alakalı aslı astarı olmayan maalesef birçok dedikodu ve de fitne üretildi. Siyasette yutkunma sanatı kıymetlidir ve de değerlidir. Ancak belki vakti geldiğinde birçok şeyi ifade etmekte fayda var. Bu itibarla ben AK Parti ile Türkiye'nin geleceğine dair yeniden umudun yeniden icraatlarım yeniden şahlanış dönemlerinin yaşanacağına inanıyorum. Bu itibarla tekrardan yuvamda olmanın mutluluğunu yaşıyorum." dedi.

İzsiz, "Zaman içerisinde sizlerin de daveti üzerine inşallah birçok açıklamam olacak hem şahsıma hem de içinde bulunduğum sürece dair. Bu itibarla şimdilik hepinize çok teşekkür ediyorum ve de kalbi şükranlarımı başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere partimizin tüm bireylerine yönelik ifade ediyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Seyithan İzsiz

SEYİTHAN İZSİZ KİMDİR?

Seyithan İzsiz 1976 yılında Van'ın Çatak ilçesinde dünyaya gelmiştir. İş insanı ve siyaset bilimcidir. Eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde tamamlayan Seyithan İzsiz, yüksek lisansını İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde yapmıştır. Ailesinin ekonomik sıkıntılarından dolayı çok küçük yaşlarda iş hayatına başlayan İzsiz'in çok meşakkatli bir hayat geçmişi vardır. Şirketini kurmadan önce en son Pizza Hut ve Domino's Pizza gibi uluslararası şirketlerde restoran müdürü ve bölge müdürü pozisyonlarında yöneticilik yapmıştır.

Bugün Dünya'nın 150 noktasında satış ofisleri bulunan ve kendi alanında Türkiye'nin önde gelen markalarından olan DELTA HOLDİNG'İN kurucusu olmuştur. İş hayatının yanı sıra siyaset ve sivil toplum kuruluşlarında da aktif rol alan Seyithan İZSİZ; Van Federasyonu Başkanlığı, Beylikdüzü Gönüllüleri Vakfı Kurucu Başkanı ve İstanbul Doğu-Güneydoğu Üst Çatı Platformu kurucu üyeliği vazifelerinde bulunmuştur. İzsiz ayrıca iki dönem İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyeliği ve Komite Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür.

Seyithan İzsiz

2014 yılında Beylikdüzü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği, 2018 yılında Milletvekili Aday Adaylığı, 2019 yılında Esenyurt Belediye Başkan Aday Adaylığı olan İZSİZ, 28. Dönem İYİ Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili olarak TBMM'ye girmiştir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.