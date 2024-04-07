Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

İYİ Parti'de isimler ikiye çıktı! Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın da başkanlığa aday

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seçimlerde beklenen sonuçları alamayan İyi Parti, 27 Nisan Cumartesi günü olağanüstü kurultaya gidiyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kurultayda aday olup olmayacağı henüz netlik kazanmazken, başkanlığa Günay Kodaz'ın ardından Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın da aday oldu.

İLK AÇIKLAMA KODAZ'DAN GELDİ

İYİ Parti, yerel seçimlerin ardından Genel Başkan Meral Akşener'in çağrısıyla seçimli olağanüstü genel kurula gitme kararı aldı. Genel Başkanlığı adaylığını duyuran ilk isim ise İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz oldu.

İYİ Parti'de isimler ikiye çıktı! Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın da başkanlığa adayGüley Kodaz.

"KİMSE YILMASIN DİYE ADAYIM"

Kodaz adaylığını X hesabından şu ifadelerle duyurdu; "Biz o numaralara doyduk…! Paydaşlardan numara ile gönülsüz mecburen alınacak imzalarla kendinizi kandırıp aday edebilirsiniz ancak Türk milleti ve İYİ Parti tabanını ikna edemezsiniz! İşte tam da bu numara ile mevcut yönetimin karşısına aday çıkmaması için yapılacak oyunu bozmak için acele ettim! Siz Sn. Akşener ve bu yönetime Millet ve taban yeniden güvenip oy verip partiyi büyür mü sanıyorsunuz! Zinhar bu olmaz… Zaman bunu gösterecek. O nedenle İYİ Parti tabanında umutsuzluk olmasın, kimse yılmasın, kendini alternatifsiz bu yönetime mecbur diye dönüp gitmesin diye adayım."

İYİ Parti'de isimler ikiye çıktı! Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın da başkanlığa aday

TOLGA AKALIN DA BAŞKANLIĞA ADAY OLDU

Kodaz'ın ardından başkanlığa Meral Akşener'in en yakınındaki isimlerden biri daha aday oldu. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, kurultayda aday olacağını duyurdu.

İYİ Parti'de isimler ikiye çıktı! Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın da başkanlığa adayİYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın.

"YENİDEN TÜRK ÇAĞINI BAŞLATMAYA GELİYORUZ"

Akalın, (X) Twitter hesabında şu açıklamayı yaptı; "İYİ Parti liderin değil, milletin partisidir. 100 yıl sonra yeniden Türk milliyetçilerini iktidar yapmaya, yeniden Türk Çağını başlatmaya geliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, dava arkadaşlarımızı 8 Nisan pazartesi günü saat 13.00'te genel merkezimizde yapacağım kurultay süreci ve genel başkan adaylığı konulu basın açıklamama davet ediyorum."

İYİ Parti'de isimler ikiye çıktı! Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın da başkanlığa aday

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Meral Akşener İYİ Parti Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

ECZANELER PAZARTESİ GÜNÜ AÇIK MI? Eczaneler 8 Nisan Pazartesi açık olacak mı? AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 7 Nisan listesi! Bugün nerede deprem meydana geldi? 8 NİSAN PAZARTESİ HASTANELER AÇIK MI? Pazartesi günü hastaneler, sağlık ocakları açık olacak mı? 8 NİSAN PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ? Pazartesi günü okullar tatil edildi mi, yarın okul var mı? KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ? Osmangazi Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu bedava mı? Ücretsiz köprüler ve otoyollar! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 7 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Ankara'da dehşet! 6 yavru kediyi canice öldüren şahıs tutuklandı mı? Olay ne, nerede oldu? Gönül Dağı 134. bölüm canlı izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? SURVIVOR YENİ BÖLÜM TANITIMI İZLE! Survivor canlı izleme linki Toplu taşıma bayramda ücretsiz mi? Ramazan Bayramında toplu taşıma ücretsiz olacak mı? Marmaray ücretsiz mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimden sonra hangi iller için talimat verdi, ne dedi? Kütahya'da oylar yeniden mi sayılacak? Kütahya'yı hangi parti kazanmıştı? Köprüler ücretsiz mi? Ramazan Bayramında hangi köprüler ücretsiz? Crystal Palace - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Crystal Palace - Manchester City maçı nereden izlenir? Kuyumcular bayramda açık mı? Bayramda kuyumcular açık olacak mı, kapalı mı olacak? 10 – 11 – 12 Nisan kuyumcu çalışma saatleri!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title