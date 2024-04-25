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İYİ Parti'de genel başkanlık yarışı: Akşener'in desteklediği Dervişoğlu anketin son sırasında yer aldı

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AREA Araştırma Şirketi, İYİ Parti'nin kurultayı öncesi seçmenlere 'Hangi adayın genel başkan olmasını istersin' diye sordu. Anket sonuçlarına göre, genel başkanlık yarışında Tolga Akalın ilk sırada yer alırken onu Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu takip etti.

27 Nisan'da düzenlenecek olan İYİ Parti kurultayı öncesinde genel başkan adayları, delegelerin oyunu alabilmek için kıran kırana yarışıyor. AREA Araştırma Şirketi, yaptığı ankette seçmenlere 'Hangi adayın genel başkan olmasını istersin' sorusunu yöneltti. Tolga Akalın yüzde 22.2 ile ilk sırada yarışı tamamlarken, Koray Aydın yüzde 21.3,Kongrede Akşener'in destekleyeceği aday olarak görülen Dervişoğlu ise yüzde 16.3 oy aldı.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde beklediği oy oranına ulaşamayan İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener'e yönelik istifa çağrıları yapılmış ve bir çok önemli isim partiden ayrılmıştı. Akşener ise İYİ Parti'de olağanüstü kurultay kararı almış ve 'aday değilim' açıklamasında bulunmuştu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından partinin önemli isimlerinden olan Tolga Akalın, Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu genel başkanlığa talip oldu.

İYİ PARTİ'YE OY VERENLER ATATÜRKÇÜ VE ÜLKÜCÜ KÖKENLİLERDEN OLUŞUYOR

Kurultay öncesi İYİ Parti'ye yönelik yapılan ankette katılımcıların yüzde 21.8'lik kısmı kuruluşundan bu yana İYİ Parti'ye oy verdiğini açıkladı. Oy verenlerin yüzde 27.8'i kendisini Atatürkçü, yüzde 28.2'si ise ülkücü kökenden gelenlerden oluşuyor. İYİ Parti'ye oy verdiğini söyleyenlerin yüzde 60,9'u Akşener'in genel başkanlığı bırakmasına olumlu bakıyor, olumsuz karşılayanlar yüzde 29.7.

GENEL BAŞKANLIK YARIŞINDA AKALIN ÖNDE

"İYİ Parti'de genel başkan kim olmalıdır" sorusuna verilen cevapta ise dikkat çeken veriler elde edildi. Katılımcılar yüzde 22.2 Tolga Akalın, yüzde 21.3 Koray Aydın, yüzde 16.3 Müsavat Dervişoğlu yanıtını verdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in desteklediği aday olarak görülen Dervişoğlu'nun anketin son sırasında olduğu görüldü.

"İYİ PARTİ'Yİ 1997 MHP KONGRESİ BEKLİYOR"

İyi Parti'deki gelişmeleri değerlendirenAREA'nın üst yöneticisi Murat Karan, "Kongrede eğer delege iradesi seçmenin iradesiyle paralel olarak sandığa yansırsa, İYİ Parti'yi 1997 MHP Kongresi bekliyor demektir. Adayların ilk turda birbirlerine yakın oy alması durumunda, yarışta üçüncü çıkacak adayın, kimin lehine çekileceği konusu genel başkanı belirleyebilir" dedi.

İYİ Parti'de genel başkanlık yarışı: Akşener'in desteklediği Dervişoğlu anketin son sırasında yer aldı

1997 MHP KONGRESİNDE NE OLDU?

Milliyetçi Hareket Partisi 5. Olağanüstü Kongresi ya da 1997 Milliyetçi Hareket Partisi Olağanüstü Kongresi, Alparslan Türkeş'in vefat etmesinin ardından yapılan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) kongresidir. İlk kongre 18 Mayıs 1997 tarihinde düzenlenmiş, 6 MHP'li siyasetçi Genel Başkanlık için yarışmıştır. Kongrede Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş birinci sırada, Devlet Bahçeli ise ikinci sırada çıkmıştır. Türkeş ve Bahçeli dışındaki diğer adayların Bahçeli lehine çekilmesi sonucunda ülkücüler arasında kavga çıkmış ve kongre 6 Temmuz 1997 tarihine ertelenmiştir.

6 Temmuz tarihinde Türkeş ile Bahçeli arasında yapılan tercih yarışında Bahçeli 1193 delegeden 697 oy alarak yeni genel başkan seçilmiştir. Türkeş 487 oy alarak ikinci sırada kalmıştır.

İYİ Parti'de genel başkanlık yarışı: Akşener'in desteklediği Dervişoğlu anketin son sırasında yer aldı

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Haberler.com / Eymen Dursun - Politika

Müsavat Dervişoğlu Tolga Akalın Koray Aydın İYİ Parti Aydın Politika Haberler

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