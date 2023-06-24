İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı'nda GİK ve MDK üyeleri seçildi

İYİ Parti'nin 3. Olağan Kurultayı'nda Genel İdare Kurulu (GİK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri seçildi. Eski MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural da GİK üyesi oldu. MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kızı, Adana milletvekili Ayyüce Türkeş parti yönetimine girdi. Kurultayda blok liste yöntemiyle seçim yapıldı ve 50 GİK üyesi ve 11 MDK üyesi belirlendi.

MAHİR BAĞIŞ

İyi Parti 3. Olağan Kurultayı'nda Genel İdare Kurulu (GİK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri seçildi. İYİ Parti'ye katılan, eski MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural da GİK üyesi oldu. MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kızı, Adana milletvekili Ayyüce Türkeş parti yönetimine girdi.

ATO Congresium'da bugün düzenlenen kurultayda, parti delegeleri, 50 üyeden oluşan GİK ve 11 MDK üyesini blok liste yöntemiyle seçti. 1381 kurultay delegesinden 1123'ünün oy kullandığı seçimde; 13 oy geçersiz, 1100 oy geçerli sayıldı.

Akşener'in elinde "torbayla" kürsüde; "Kurultayda iki kere blok liste yaptım, itiraz ettiniz. Sonra hiç insan işaret etmeden çarşaf yaptım. Çarşaf listede anahtar listeler çıktı, seçilemeyenler su koyuverdi, itiraz etti" diye konuştuğu kurultaya blok liste sundu.

Listeyi salonda okuyan Divan Başkanı Müsavat Dervişoğlu, blok listenin çizilmemesini, Akşener'e destek olunmasını istedi.

ESKİ MHP'Lİ OKTAY VURAL İYİ PARTİ YÖNETİCİSİ OLDU

İYİ Parti'ye katılan, eski MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural da GİK üyesi oldu. Ankara'dan milletvekili adayı gösterilen genç milli tekvandocu İrem Yaman ve eski Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Birol Aydemir de yönetimde yer aldı.

TÜRKEŞ'İN KIZI YÖNETİM LİSTESİNDE

MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kızı, Adana milletvekili Ayyüce Türkeş parti yönetimine girdi. Eski Devlet Bakanı ve 2019 yerel seçimlerinde Demokrat Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayfer Yılmaz, eski Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları Başkanı Ayşe Sucu da yönetime girdi.

AYDIN, PAÇACI, SUNAT GİK'TE YOK

İYİ Parti Grup Başkanı Koray Aydın, Kurumsal İlişkiler Başkanı Cihan Paçacı ve Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat Blok listede yer almadı. Meral Akşener'in kurultaya yolladığı GİK listesinde, mevcut yöneticilerden şu isimlere yer verilmedi:

"Koray Aydın, Muhammed Emre Haberdar, Nuri Okutan, Orhan Çakırlar, Şenol Sunat, Rıdvan Uz, Arzu Önşen, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Dursun Ataş, Murat Karaman, Salim Ensarioğlu, Burcu Akçaru, Hasan Toktaş, Ümit Beyaz, Müberra Çakır, Meral Alemdar, Cihan Paçacı, Sırrı Özdolap, Kadriye Ünler, Sinan Sözen, Mehmet Arslan, Mümin İnan, Ahmet Kamil Erozan, Burhanettin Kocamaz, İsmet Koçak, Ümmü Gülsüm Paksoy, Halil Aydoğdu, Celal Karapınar, Ayhan Bölükbaşı, Ömer Süslü, Mine Baş, Yavuz Aydın, Temel Başbuğ, Mehmet Türe ve Yener Yıldırım"

YERLERİNİ KORUYANLAR

Uğur Poyraz, Ümit Dikbayır, Ümit Özlale, Bahadır Erdem, Ünzile Yüksel, Metin Erun, Dursun Çolak, Mehmet Tolga Akalın, Naci Cinisli, Burak Akburak, Taha Orhun Ertürkmen, Şükrü Küleyin, Cumali Durmuş ise yerini koruyan isimler oldu.

YENİ SEÇİLEN GİK ÜYELERİ

Yeni seçilen GİK üyeleri şöyle:

"Uğur Poyraz, Ümit Dikbayır, Bahadır Erdem, Metin Ergun, Bilge Yılmaz, Ümit Özlale, Tolga Akalın, Sevinç Atabay, Ayfer Yılmaz, Ünzile Yüksel, Burak Akburak, Kürşad Zorlu, Ayyüce Türkeş Taş, Ömer Karakaş, Turhan Çömez, Satuk Buğra Kavuncu, Selcan Hamşioğlu, Dursun Çolak, Naci Cinisli, Taha Orhun Ertürkmen, Şükrü Kuleyn, Cumali Durmuş, Sevinç Çağlayan, Mehmet Aslan, Cem Özdemir, Hayrettin Nuhoğlu, Ayşe Sucu, Hüseyin Özlik, Veysel Gündoğan, Oktay Vural, Berna Sukas, Rıdvan Yalçın, Ali Demir, Ahmet Zeki Üçok, Alparsan Yüce, Tamer Demirer, Birol Aydemir, Türker Yörükçüoğlu, Sedat Aksakallı, Ece Güner, Yetkin Öztürk, Ali Gökdemir, Erol Karapınar, İmren Tüfekçi, Orkun Kanber, Ayşen kurt, Emin Yetim, Raşit Emir Sürer, İrem Yaman, Fatih Koca."

İYİ Parti'nin yeni Merkez Disiplin Kurulu ise şu isimlerden oluştu:

"Meral Alemdar, Kadriye Ünler, Hamza Yurtsever, Hatice Kayalı, Abdullah İlker Sungur, Hatice Elvan Ece gibi yeni isimler yanı sıra Süleyman Çetin, Batuhan Yılmaz, Zeynep Şeyda Irmak, Metehan Kutlu, Kenan Kaçmaz."

Eski MDK üyeleri Süleyman Çetin ve Ethem Baykal bu kez listede yer almadılar.