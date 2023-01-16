İsveç, Türkiye ile devam eden NATO müzakerelerinin 'iyi bir noktada' olduğunu düşünüyor

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Stockholm'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkiye ile NATO üyeliği konusunda devam eden müzakerelerin "iyi bir noktada" olduğunu düşündüğünü söyleyen Kristersson, Türkiye'nin ne zaman onay vereceğinden emin olmadığını fakat er ya da geç NATO üyesi olacaklarını söyledi.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, İsveç'in başkenti Stockholm'de bir araya geldi. Görüşmenin ardından ikili ortak basın toplantısı düzenledi. Başbakan Kristersson yaptığı açıklamada, Türkiye ile İsveç arasında NATO üyeliği konusunda devam eden müzakerelerin "iyi bir noktada" olduğunu düşündüğünü belirterek, "Temel olarak, hiçbir şeyin değiştiğini düşünmüyorum. Eskisi gibi aynı yerdeyiz. Bence hala çok iyi bir durumdayız. Müzakereler açısından durum, daha doğrusu mutabakatın takibi açısından iyi gidiyor" dedi.

"TÜRKİYE'DEN TALEPLER VAR"

Türkiye'nin İsveç'ten talep ettiği iadelere değinen Kristersson, "İadelerle ilgili mevzuatımızın olduğu ve buna bağlı kaldığımız malum. Türkiye'den talepler var. Yeni bir şey değil" dedi.

"ER YA DA GEÇ NATO'YA ÜYE OLACAĞIZ"

Hem İsveç'in hem de Finlandiya'nın Türkiye'ye verdiği taahhütlerini yerine getirdiğini aktaran Kristersson, Türkiye'nin NATO üyeliği konusunda ne zaman onay vereceğinden emin olmadığını fakat er ya da geç NATO üyesi olacaklarına inandığını açıkladı.

"UKRAYNAYA DESTEK SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Michel ise yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa ve dünya için en ciddi tehdit olduğunu belirterek, Rus işgalinin yıldönümü yaklaşırken, Ukrayna ve AB'nin her zamankinden daha yakın olduğuna inandığını belirtti. Michel, "Ukrayna'ya güçlü askeri, ekonomik ve diplomatik destek sağlamaya devam edeceğiz" dedi.