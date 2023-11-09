İsveç'te Atatürk Filmine PKK/YPG Yandaşlarından Hakaret İçeren Afişler

İsveç'in başkenti Stockholm'de vizyona girecek olan 'Atatürk' filmi, terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının tepkisini çekti. Yandaşlar, Atatürk'e hakaret içeren afişler hazırlayarak sinema yakınındaki otobüs durağı ve elektrik direklerine astı. Afişlerin çevredeki Türkler tarafından fark edilerek kaldırıldığı öğrenildi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de, 10 Kasım'da vizyona girecek "Atatürk" filminden rahatsız olan terör örgütü PKK/YPG yandaşları, Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret içeren afişler hazırlayarak gösterimin yapılacağı sinema yakınındaki otobüs durağı ve elektrik direklerine astı.

Terör örgütü yandaşları, Atatürk'e hakaret afişlerini asarken görüntü kaydı yaparak ve terör propagandası unsurlarını da ekleyerek sosyal medyada paylaşımlar yaptı.

Terör örgütünün Atatürk'e hakaret afişlerinin çevredeki Türkler tarafından fark edilerek kaldırıldığı öğrenildi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluk yıllarından Milli Mücadele'ye giden hikayesini anlatan, yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in yaptığı "Atatürk" filmi 10 Kasım'da Stockholm ve İsveç'in birçok şehrinde vizyona girecek. Aras Bulut İynemli'nin Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırdığı filmde, Atatürk'ün yetim bir çocukken nasıl bir kahramana dönüştüğü, hangi özelliklerinin onu bir lider haline getirdiği gözler önüne seriliyor.