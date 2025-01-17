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İşte AK Parti Kayseri Teşkilatı'nın yönetim adayı

İşte AK Parti Kayseri Teşkilatı'nın yönetim adayı
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AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nın yapılacak olan 8. olağan genel kurulu öncesinde yönetim adaylarını listesi açıklandı.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nın yapılacak olan 8. olağan genel kurulu öncesinde yönetim adaylarını listesi açıklandı.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nın 8. Olağan Genel Kongresi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile bugün gerçekleştirilecek. Hüseyin Okandan'ın il başkan adayı olarak gösterildiği kongre öncesinde yönetim kurulu, il disiplin kurulu, il demokrasi hakem kurulu ve genel merkez üst kurul delege adaylarının asil ve yedek listeleri açıklandı. Listeler şu şekilde oluştu:

Yönetim kurulu asil: Hüseyin Okandan, Abdulazız Duygun, Ahmet Canleblebici, Ahmet Sarıkaya, Ahmet Yurtlu, Atalay Akın Aktürk, Atılla Bilici, Betül Üner, Burak Ortaköylüoğlu, Durdu Mehmet Yalçın, Elif Demirok Pınar, Emre Cıngıllıoğlu, Fatih Arpacıktaş, Fatih Okumuşer, Fatma Kabak, Furkan Mert Şimşek, Hasan Köse, Hatice Bacanak Kevseroğlu, Hazar Aksoy, İsmail Arslan, Kadir Saçcıoğlu, Kübra Hasnalçacı, Mahmut Ulaş, Mehmet Efe, Melik Ademoğlu, Muammer Topsakal, Muhuttin Umaç, Mustafa Ekici, Mustafa Öğütlü, Mustafa Tevfik Kürtüncü, Nuri Çetinçağlar, Oğuz Kılınç, Osman Özmen, Ömür Turğut, Salih Bozdağ, Seda Kaplan, Selahattin Kılıç, Selami Özışık, Selma Kocaoğlu, Selman Baktır, Sevda Umaç, Sinan Kurt, Şerife Ünal, Şeyma Sarıkaya, Talha Büyükyıldız, Tülay Yeşil, Volkan Özkan, Yavuz Karaçavuş, Yusuf Özdamar, Yüksel İlbasmış.

Yönetim kurulu yedek adayları: Abidin Sezgin, Mehmet Berk Soykarafakılı, Fatma Zeynep Memiş, Furkan Boduroğlu, Mehmet Çepni, Kamil Benk, Özgür Özuzun, Yasin Çalışkan, Akif Kahveci, Fatma Yalçıntaş, Mahmut Yazırdağ, Oğuz Canbolat, İbrahim Seçilir, Adnan Conağası, Mükremin Çelik, Osman Atıcı, Nadire Erdoğan Arık, Kalender Allı, Nezihe Fazlıoğlu, Merve Karaca, İhsan Gülderdi, Mehmet Fatih Yüksel, İbrahim Değirmenci, Akif Kahveci, Melda Kuş.

İl Disiplin Kurulu üyeleri asil adayları: "Erkan Bulut, Davut Tarhan, Mustafa Oğuzönder, Fatih Ateş, Cihan Çiftlikçioğlu

İl Disiplin Kurulu üyeleri yedek adayları: Ahmet Ketenci, Turgut Çarboğa, Hasan Tarık Kayhan, Mehmet Fatih Ögel, Hidayet Alan

İl Demokrasi Hakem Kurulu üyesi asil adayları: Osman Can Okutan, Mahmut Kınış, Nasip Aksoy

İl Demokrasi Hakem Kurulu üyesi yedek adayları: Ahmet Büyüknalbant, Gökberk Yılmaz, Mert Hakan Akdoğan

Genel Merkez Üst Kurul Delege adayları asil: Hüseyin Okandan, Mehmet Özhaseki, Taner Yıldız, Fatih Üzüm, Meral Koşar, Hayri Danacı, Memduh Büyükkılıç, Mustafa Çelik, Zerrin Arslan, Tayyar Şahin, Hacı Mustafa Palancıoğlu, Selçuk Melekoğlu, Ahmet Çolakbayrakdar, Mustafa Kiraz, Mustafa Yalçın, Mehmet Toker, Adem Şengül, Adem Sarıçiçek, Esat Öztürk, Yıldıray Hakkı Koç, Mehmet Koç, Mustafa İlmek

Genel Merkez Üst Kurul Delege adayları yedek: Ahmet Çalışkan, Turgut Koç, Hasan Bedirhanbeyoğlu, Halil Taşyapan, İbrahim Özkurt, Yasin Mutlu, Bilal Özdoğan, Hulusi Kara, Kemal Korkmazyiğit, Halil Ufuk Burak, Kemal Dumlu - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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