İstanbul'da yapılan seçim anketinde AK Parti 3, CHP 2 ilçede seçimi önde götürüyor

Seçimlere 11 gün gibi kısa bir süre varken ORC Araştırma, İstanbul'un Kadıköy, Ataşehir, Sarıyer, Esenyurt ve Eyüpsultan ilçelerinde 12-17 Mart tarihleri arasında yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. Anket sonuçlarına göre, Eyüpsultan, Esenyurt ve Sarıyer'de AK Parti, Ataşehir ve Kadıköy'de ise CHP önde görünüyor.

EYÜPSULTAN'DA FARK 15 PUAN GÖRÜNÜYOR

12-17 Mart tarihlerinde 1250 kişi ile CATI yöntemiyle (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yapılan çalışmada katılımcıların yüzde 42,4'ü AK Partili Deniz Köken'i destekledi. CHP'li Bülent Özmen'e oy vereceğini belirtenler ise yüzde 27,2 oldu. İYİ Parti adayı Emel Bilenoğlu ise yüzde 12,1 oranında destek aldı.

ESENYURT'TA KIYASIYA YARIŞ SÜRÜYOR

Rekabetin kızıştığı Esenyurt ilçesinde ise 1900 kişi ile yapılan çalışmada AK Parti adayı Hamit Öncü'yü destekleyenlerin oranı yüzde 39,7 olurken; CHP'li Ahmet Özer diyenlerin oranı ise yüzde 35,2 oldu. Kararsızların oranı ise yüzde 15,4 olarak ölçüldü.

CHP'NİN KALESİ SARIYER SALLANTIDA

Sarıyer'de 1200 kişi ile yapılan çalışmada ise ise AK Parti adayı Hüseyin Coşkun yüzde 31,5 ile ilk sırada yer alırken; CHP'li Oktay Aksu'nun oy oranı yüzde 26,2 oldu.Ankete göre CHP'den aday gösterilmeyen ve bağımsız aday olan Şükrü Genç'in oy oranı dikkat çekiyor. Anket sonucuna göre, Genç'in aldığı oy yüzde 19,6 olarak ölçüldü. Bu sonuçlara göre CHP'nin yönetiminde ilçe belediyesi AK Parti yönetimine geçiyor.

ATAŞEHİR'DE CHP YARIŞI ÖNDE GÖTÜRÜYOR

Ataşehir'de ise ilçe olduğu günden beri belediye başkanı olan Battal İlgezdi'nin yerine aday gösterilen Onursal Adıgüzel, yüzde 29,2 ile ilk sırada yer alırken; AK Partili Naim Yağcı'nın oy oranı yüzde 27,8 oldu. İYİ Partili Ali Coşkun ise yüzde 20,6 ile 3. sırada yer aldı. İlçede ayrıca kararsızların oranı yüzde 16,9 olarak ölçüldü.

KADIKÖY'DE 'KOMÜNİST BAŞKAN' BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI

CHP'nin kalesi olarak bilinen Kadıköy'de ise CHP'nin adayı Mesut Kösedağı yüzde 44,2 oranında destekle açık ara önde gözüküyor. AK Parti'nin adayı Veli Arslan yüzde 19,6 ile 2. sıraya yerleşti. Kamuoyunda 'Komünist Başkan' olarak bilinen Fatih Mehmet Maçoğlu, yüzde 19.1'le üçüncü sırada kendine yer buldu.