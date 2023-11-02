İstanbul'da PKK'ya yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı

Bölücü terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin terör örgütü adına Suriye uyruklulara orman yaktırıp video çekmeleri yönünde talimat verdiği belirlendi.

İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısına yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 23 örgüt üyesinden 11'i yakalandı. Zanlıların, örgüt adına Suriye uyruklu şahıslara orman yaktırıp video çektirmesi yönünde talimat verdiği belirtildi.

ORMAN YAKTIRMIŞLAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik ortak çalışma yürüttü. Ekipler, örgütün Suriye yapılanması PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği döneme ait bilgi ve fotoğraf bulunan şüphelilerin yanı sıra terör örgütü adına Suriye uyruklulara orman yaktırıp video çektirmesi yönünde talimat verildiğine ilişkin bilgi bulunan zanlının kimlik ve adreslerini belirledi.

11 KİŞİ GÖZALTINDA

Kentteki 10 ilçede 13 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.