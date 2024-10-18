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İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan, Hamas üyeleriyle görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle görüştü. Görüşmede Gazze'deki insani durum, rehine/esir değişimini sağlayacak ateşkes anlaşması ve Filistinlilerarası uzlaşı süreci ele alındı. Bakan Fidan, Gazze'deki insani felakete karşı uluslararası toplumu harekete geçirmek için diplomasinin tüm imkanlarını kullanacaklarını belirtti. Ayrıca, Hamas yetkililerine, Yahya Sinvar'ın şehadetine ilişkin taziyelerini de iletti.

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliama en yüksek sesle tepki gösteren Türkiye ile Hamas üyeleri arasında kritik bir görüşme gerçekleşti. Hamas siyasi büro şefi İsmail Haniye'nin ardından yerine seçilen Yahya Sinvar'ın da İsrail tarafından şehit edilmesinin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle İstanbul'da bir araya geldi.

GÖRÜŞMEDE ELE ALINAN KONULAR

Dışişleri Bakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'nin kuzeyi başta olmak üzere bölgedeki insani durum ele alınmıştır. Sayın Bakanımız, Gazze'de yaşanan insani felakete karşı uluslararası toplumu harekete geçirmek için diplomasinin tüm imkanlarını kullanacağımızı ifade etmiştir. Görüşmede ayrıca, rehine/esir değişimini mümkün kılacak olan ateşkes anlaşmasını sağlamaya yönelik müzakerelerdeki son durum ele alınmıştır. Toplantıda, Filistinlilerarası uzlaşı süreci de değerlendirilmiştir. Sayın Bakanımız, ahiren Mısır'ın ev sahipliğinde Kahire'de gerçekleştirilen toplantıyı takdirle karşıladığını belirtmiştir. Sayın Bakanımız görüşme vesilesiyle, Hamas yetkililerine, Yahya Sinvar'ın şehadetine ilişkin taziyelerini de iletmiştir" denildi.

İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan, Hamas üyeleriyle görüştü

SİNVAR UZUN SÜREDİR İSRAİL'İN HEDEFİNDEYDİ

Hamas, ağustos ayında İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu hayatını kaybeden Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin yerine Yahya Sinvar'ın getirildiğini açıklamıştı. Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Hayye, Yahya Sinvar'ın İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini açıkladı. Hayye, Sinvar'ın yılmadan öne çıktığını, ön saflarda çarpıştığını ve savaş pozisyonları arasında hareket ettiğini belirtti. İsrail gazetesi Haaretz geçtiğimiz günlerde, İsrail'in son aylarda Sinvar'ın saklandığından şüphelenilen bölgelerdeki tünelleri bombaladığını bildirmişti. İsrail'in geçtiğimiz ay tüm rehinelerin bir an önce serbest bırakılması karşılığında Sinvar'a Gazze'den "güvenli şekilde çıkış" sözü verdiği ileri sürülmüştü. Sinvar, 7 Ekim 2023'teki İsrail saldırısının baş mimarı olarak biliniyordu.

İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan, Hamas üyeleriyle görüştü

HAMAS'TAN DUYURU

Hamas tarafından İsrail saldırısında şehit düşen Sinvar için tüm dünyada camilerde gıyabi cenaze namazı kılınması ve Aksa Tufanı için öfke yürüyüşleri yapılmasına ilişkin bir duyuru yapıldı.

İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan, Hamas üyeleriyle görüştü
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Politika

Yahya Sinvar Hakan Fidan İstanbul Politika Dünya Gazze

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