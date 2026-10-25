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İstanbul'da çifte vatandaşlar Bulgaristan seçimi için 22 sandıkta oy kullandı

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İstanbul'da çifte vatandaşlar Bulgaristan seçimi için 22 sandıkta oy kullandı Haber Videosunu İzle
İstanbul'da çifte vatandaşlar Bulgaristan seçimi için 22 sandıkta oy kullandı
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Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı seçimi için çifte vatandaşlar İstanbul'da sandık başına gitti; kentte 22, Türkiye genelinde 78 sandık kuruldu. Avcılar'daki 2 sandıkta sabah başlayan oy verme 20.00'de sona erecek, sandık sayısındaki artışa rağmen katılımın düştüğü ifade edildi.

Bulgaristan'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanmak isteyen çifte vatandaşlar İstanbul'da sandık başına gitti. İstanbul'da 22, Türkiye genelinde ise 78 sandık kuruldu. Çifte vatandaşlar, Avcılar'da kurulan 2 sandıkta da oylarını kullandı.

Bulgaristan'daki Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanmak isteyen çifte vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren sandıkların kurulduğu okullara giderek oylarını kullandı. Seçime giren 27 aday arasından tercihlerini yapacak olan seçmenler için İstanbul'da 22, Türkiye genelinde ise 78 sandık kuruldu. Avcılar'da ise Denizköşkler İlkokulu ve Firuzköy İlkokulunda bulunan 2 sandıkta oy verme işlemi sabah saatlerinde başladı. Oy verme işleminin saat 20.00'de sona ereceği öğrenilirken, sandık sayısındaki artışa rağmen seçime katılanların sayısında düşüş yaşandığı ifade edildi.

"Oy kullanımında düşüş var"

Seçimde sandık başkanlığı yapan Arzu İpek, "Bu seçimlerimiz Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Katılım beklentimizin altında, çok düşük. Bu seçimler için hiçbir seçim kampanyası yürütülmedi. Bir de okulun konumu itibarıyla insanlar sıkıntı yaşıyorlar. Bilgilendirme ile ilgili problemler vardı. Şu an saat 14 itibarıyla 65 kişi oy kullandı. Geçtiğimiz nisan ayında bu sayı 600 - 700 civarındaydı. Geçen seçimde Bulgaristan hükümetinin yasasına göre, sandıklarda sınırlandırma vardı. Türkiye genelinde 28 sandık vardı. Şu anda 78 sandık var. İstanbul'da toplam 22 sandık var. Buna rağmen oy kullanım sayısında ciddi bir düşüş var" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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