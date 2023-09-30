İstanbul'da AK Parti Belediyecilik Hizmetlerinden Yararlanamadığı İçin Çok Çekti

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İstanbul son 5 yılda maalesef; AK Parti belediyecilik hizmetlerinden yararlanamadığı için, çok çekti. Bir siyaset düşünün ki, verdiği sözlerin hiçbirini yerine getirmedi. Her mahallede kreş, çocuklara ücretsiz süt dağıtılacaktı hatırlayın. Bunların hepsi lafta ve havada kaldı. Maalesef İstanbul'un 5 yılına mal olan bir yol kazası yaşandı. Herşey milletimizin takdiridir. İnşallah İstanbul ve tüm ilçelerini 31 Mart'ta yeniden milletimizin taktiriyle AK Belediyelerle buluşturacağız dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı koordinasyonuyla yürütülen Yeniden İstanbul kampanyası kapsamında, Mardin Dernekler Federasyonu (MARDİNFED) ve çeşitli STK üyeleriyle kahvaltı programına katıldı. Şişli'de gerçekleştirilen programa AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt ile birçok Sivil Toplum Kuruluşundan temsilciler katıldı. Bakan Vedat Işıkhan organizasyonda 2024 yerel seçimlerine de değindiği bir konuşma gerçekleştirdi.

İSTANBUL AK PARTİ BELEDİYECİLİK HİZMETLERİNDEN YARARLANAMADIĞI İÇİN ÇOK ÇEKTİ

Bakan Işıkhan, Şimdi önümüzde 2024 Yerel Seçimleri var. Bir Mardinli olarak, hem Mardin'de, hem İstanbul'da ve tüm ilçelerde sizin gibi yol arkadaşlarımız ile birlikte zafere ulaşacağız inşallah. Ben buna yürekten inanıyorum. İstanbul son 5 yılda maalesef; AK Parti belediyecilik hizmetlerinden yararlanamadığı için, çok çekti. Bunu en iyi siz burada yaşayan kardeşlerim bilir. Bir siyaset düşünün ki, verdiği sözlerin hiçbirini yerine getirmedi. Her mahallede kreş, çocuklara ücretsiz süt dağıtılacaktı hatırlayın. Bunların hepsi lafta ve havada kaldı. Artık milletimizin, bu siyasetçileri iyi tanıdığını; nasıl bir siyasi zihniyete sahip olduklarını çok iyi bildiğini zannediyorum. Biz ise, millete ne söz verdiysek onu yaptık. Yerine getiremeyeceğimiz hiçbir sözü de vermedik. Tabi, maalesef İstanbul'un 5 yılına mal olan bir yol kazası yaşandı. Her şey milletimizin takdiridir elbette. Aynı kazayı yaşamamak için bir kez daha son bir gayretle İstanbul İl Başkanımız Osman Nuri Kabaktepe başta olmak üzere çalışmalarıyla örnek teşkil eden İstanbul teşkilatlarımızla çalışmalarımızı sürdüreceğiz dedi.

İSTANBUL'U 31 MART'TA YENİDEN AK BELEDİYELERLE BULUŞTURACAĞIZ

Bakan Işıkhan, İnşallah İstanbul ve tüm ilçelerini 31 Mart'ta yeniden milletimizin taktiriyle AK Belediyelerle buluşturacağız. Bu vesileyle Mardinli hemşehrilerimden bir söz almak istiyorum. Kapı kapı dolaşacağız, dokunmadığımız hiçbir kardeşimiz olmayacak ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Kadroları zafere kavuşturacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi; bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız ifadelerini kullandı.