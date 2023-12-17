İsrail Muhalefet Lideri Yair Lapid, Netanyahu'nun Başbakan Olamayacağını Söyledi

İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun mevcut durumda başbakan olmaya devam edemeyeceğini belirterek, "Savaş sırasında seçimler yapılabilir" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 72'nci günde devam ederken, İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, bir kez daha İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu hedef aldı. Lapid, Netanyahu'nun mevcut durumda başbakan olmaya devam edemeyeceğini belirterek, "Halkın güvenini kaybetmiş, dünyanın güvenini kaybetmiş, güvenlik kurumunun güvenini kaybetmiş bir başbakanımız var. Netanyahu mevcut durumda başbakan olmaya devam edemez" dedi.

"Savaş sırasında seçimler yapılabilir" ifadelerini kullanan Lapid'in, söz konusu açıklaması ise seçim çağrısı olarak değerlendirildi. - TEL AVİV