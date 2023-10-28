Diyarbakır'da İsrail destekçisi olduğu gerekçesiyle bir kahve zincirinin şubesine taş, sopa ve sandalyelerle saldırıldı. İş yerinde büyük çapta hasar oluşurken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

Diyarbakır'da kahve zinciri şubesine İsrail destekçisi olduğu gerekçesiyle taşlı ve sopalı saldırı düzenlendi

Diyarbakır'da bir grup, İsrail destekçisi olduğu gerekçesiyle bir kahve zincirinin şubesine taş, sopa ve sandalyelerle saldırı düzenledi. Olayda iş yerinde hasar oluşurken, saldırı anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

KAHVE ZİNCİRİ ŞUBESİNE SALDIRI

Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır- Şanlıurfa karayolu üzerindeki bir AVM'nin giriş katında bulunan bir kahve zincirinin şubesinde meydana geldi. İsrail'i protesto için toplanan bir grup, İsrail destekçisi olduğu gerekçesiyle, kahve zincirinin şubesine taş, sopa ve sandalyelerle saldırı düzenledi.

İŞ YERİNDE BÜYÜK ÇAPTA HASAR OLUŞTU

İş yerinde büyük çapta hasar oluşurken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. İş yerine saldırı anı cep telefonu kamerasıyla da kaydedilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.