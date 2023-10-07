İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Hamas'ın operasyonundan İran'ı sorumlu tuttu: Emri oradan aldılar

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'e karşı sabah saatlerinde Aksa Tufanı operasyonu başlattı. İsrail'e 5 bin roket ve havan fırlatan Hamas, daha sonra İsrail topraklarına girerek saldırıya geçti. Hamas'ın operasyonunda yüzlerce İsrailli hayatını kaybederken, İsrail'den de misilleme geldi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava harekatında da yüzlerce Filistinli öldü. Bölgede şiddetin dozu bir hayli artarken İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Hamas'ın operasyonundan İran'ı sorumlu tuttu.

"SEBEPSİZ KANLI BİR SALDIRI BAŞLATTILAR"

İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Herzog, Hamas'ın İran'daki komutanlarından emir ve destek alarak İsrail'e karşı "sebepsiz kanlı bir saldırı" başlattığını ifade etti.

HERZOG'DAN ULUSLARARASI TOPLUMA İRAN ÇAĞRISI

İsrail vatandaşlarına tehdidi ortadan kaldırmak için tüm önlemleri alacaklarını kaydeden Herzog, İsrail'in zorlukların üstesinden geleceğini dile getirdi. Herzog, uluslararası topluma "Hamas ile müttefiki ve destekçisi İran'ı koşulsuz kınama" çağrısı yaptı.

HAMANEY: GASPÇI REJİMİN SONU GELİYOR

İran'ın dini lideri Hamaney 3 Ekim tarihinde attığı twitlerde İsrail'i hedef almıştı. Hamaney ilk paylaşımında, "Gaspçı rejimin sonu geliyor. Bugün Filistin gençliği ve Filistin'deki baskı ve işgal karşıtı hareket, son 70-80 yılda olduğundan çok daha enerjik, daha canlı ve daha hazırlıklı. Hareket Allah'ın izniyle amacına ulaşacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

"BU KANSER FİLİSTİN HALKININ ELİYLE YOK EDİLECEK"

Hamaney daha sonra bir paylaşım daha yaparak, "İmam Humeyni bir defasında gaspçı Siyonist rejimi kanser olarak tanımlamıştı. Bu kanser kesinlikle Filistin halkının eliyle yok edilecek." değerlendirmesini yapmıştı.