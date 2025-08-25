İsrail Başbakanlığı'ndan Nasser Hastanesi Saldırısına İlişkin Açıklama

İsrail Başbakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Nasser Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırıları hakkında yaptığı açıklamada, "İsrail, Nasser Hastanesi'nde meydana gelen trajik kazadan derin üzüntü duymaktadır" dedi.

İsrail Başbakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Nasser Hastanesi'ne düzenlediği ve 20 kişinin öldüğü hava saldırıları hakkında açıklama yaptı. İsrail Başbakanlığı, "İsrail, bugün Gazze'deki Nasser Hastanesi'nde meydana gelen trajik kazadan derin üzüntü duymaktadır. İsrail gazetecilerin, sağlık personelinin ve tüm sivillerin çalışmalarına değer vermektedir. Askeri yetkililer, kapsamlı bir soruşturma yürütüyor. Tek hedefimiz Hamas'ı yenmek ve rehinelerimizi eve getirmektir" dedi.

İsrail'in Nasser Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda 5'i gazeteci, 4'ü sağlık çalışanı olmak üzere 20 kişi hayatını kaybetmiş, 50'den fazla kişi de yaralanmıştı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika