İsrail Başbakanlığı'ndan Nasser Hastanesi Saldırısına İlişkin Açıklama

İsrail Başbakanlığı'ndan Nasser Hastanesi Saldırısına İlişkin Açıklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İsrail Başbakanlığı'ndan Nasser Hastanesi Saldırısına İlişkin Açıklama
Haber Videosu

İsrail Başbakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki Nasser Hastanesi'ne düzenlenen hava saldırısında 20 kişinin hayatını kaybettiğini ve olaydan derin üzüntü duyduğunu bildirdi. Saldırıda gazeteciler ve sağlık çalışanları da dahil olmak üzere sivillerin hedef alındığı vurgulandı.

İsrail Başbakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Nasser Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırıları hakkında yaptığı açıklamada, "İsrail, Nasser Hastanesi'nde meydana gelen trajik kazadan derin üzüntü duymaktadır" dedi.
İsrail Başbakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Nasser Hastanesi'ne düzenlediği ve 20 kişinin öldüğü hava saldırıları hakkında açıklama yaptı. İsrail Başbakanlığı, "İsrail, bugün Gazze'deki Nasser Hastanesi'nde meydana gelen trajik kazadan derin üzüntü duymaktadır. İsrail gazetecilerin, sağlık personelinin ve tüm sivillerin çalışmalarına değer vermektedir. Askeri yetkililer, kapsamlı bir soruşturma yürütüyor. Tek hedefimiz Hamas'ı yenmek ve rehinelerimizi eve getirmektir" dedi.
İsrail'in Nasser Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda 5'i gazeteci, 4'ü sağlık çalışanı olmak üzere 20 kişi hayatını kaybetmiş, 50'den fazla kişi de yaralanmıştı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Boşanan adamın arabasına yazdığı yazı bomba! Sürücülerden bir isteği var

Boşanan adamın arabasına yazdığı yazı bomba! Sürücülerden bir isteği var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çam ve Sakura'da olay istifa! Gerekçe 'yoğunluk' dendi, gerçek başka çıktı

3 yılda 1502 ameliyata giren doktorun istifasının perde arkası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.