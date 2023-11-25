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İsrail Başbakanı Netanyahu, Konutu Önünde Protesto Edildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Batı Kudüs'teki resmi konutunun önünde yapılan protestolarla karşılaştı. Yaklaşık bin İsrailli, Netanyahu hükümetini başarısızlıkla suçlayarak istifasını istedi. İsrail polisi, göstericilerin ilerlemesini engellemek için güvenlik önlemleri aldı.