Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Şehir Hastanesi Karşısındaki Esnaflarla Buluştu

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Şehir Hastanesinin karşısında hizmet veren esnaflarla bir araya geldi. Bölgede trafik sorunlarının ele alındığı buluşmada Başkan Başdeğirmen, Şehir Hastanesi önündeki üst geçide yürüyen merdiven yapılacağını, otopark oluşturulacağını söylerken, Minia Isparta projesiyle bölgede canlılığın artacağını belirtti.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, esnaf buluşmalarına devam ediyor. Şehir Hastanesi karşısındaki esnaflarla bir araya gelen Başkan Başdeğirmen, esnafın talep ve önerilerini yerinde dinledi, bölgedeki ulaşım sorunlarıyla ilgili fikir alışverişinde bulundu. Isparta Şehir Hastanesinin açılmasıyla birlikte bölgede yeni bir yapılanma oluştuğunu, bu yapılanma sırasında belli sorunlar yaşanabildiğini aktaran Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bunların çözümü noktasında çalıştıklarını söyledi. Başkan Başdeğirmen, şehir hastanesinin üst tarafında bulunan ve eskiden keresteciler alanı olarak bilinen nokta için yeni bir proje hazırladıklarına değinerek, önümüzdeki günlerde bu projenin hayata geçirilmesi için çalışmaların başlayacağını aktardı. Başdeğirmen, hastane ve çevresindeki esnafların bulunduğu alana gelen vatandaşların buradan faydalanabileceğini dile getirerek, "Orada Minia Isparta adı altında bir yeşil alan oluşturuyoruz. Isparta'nın ilçe, belde ve köylerindeki tarihi yapıların minyatürlerini yaparak orada sergileyeceğiz. Ayrıca projenin içerisinde bir adet müze ve yöresel yemeklerin verileceği bir restoran yaparak oranın canlılığını sağlayacağız" dedi.

Bölgenin otopark sorununu çözmek içinse akaryakıt istasyonunun arka kısmında yer alan ve karayollarına ait 7 bin 100 metrekarelik alanı Bakanlıktan satın aldıklarını kaydeden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Bölgede otopark alanı oluşturacağız" dedi.

Seçim öncesinde Şehir Hastanesi önüne bir üst geçit sözlerinin bulunduğunu hatırlatan Başkan Başdeğirmen, "Seçimlerden sonra yaptığımız ilk işlerden birisi asansörlü üst geçitti. Maalesef vatandaşlarımız tarafından asansörlü üst geçit tam anlamıyla kullanılmıyor. Kullanılmayınca orta refüjler açıldı. Ancak bu orta refüjler problem oluşturuyor, bunu çözmemiz lazım ve vatandaşlarımızı üst geçide yönlendirmemiz gerekiyor. Üst geçide yürüyen merdiven isteniyor, bunu çözeceğiz. Bu bölgedeki sorunları aşmak için hep birlikte el birliği yapmamız lazım. Sorunlara çözüm önerileriyle, yapılması gerekenleri hep beraber yapmamız gerektiğini düşünerek yaklaşmamız lazım. Hep beraber toplumun faydası olan şeyleri düşündüğümüz sürece birbirimizden ayrı olmayacağımız inancındayım" görüşlerinde bulundu.

Böyle bir program düzenlenerek, kendilerinin dinlenmesinden, görüşlerinin alınmasından dolayı memnun olduklarını belirten ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür eden esnaf, "Burada kendimizi garip gibi hissediyorduk, ancak Allah razı olsun başkanımız imdadımıza yetişti. Sizleri tebrik ediyorum, yaptıklarınızı takip ediyoruz, sözlerinizi yerine getiriyorsunuz, bunlar bizim için Isparta'mız için gururdur. Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz" ifadelerinde bulundular.

Yine esnaflar bölgedeki ulaşım ve trafikle ilgili görüş ve önerilerini dile getirdi. Bir esnaf, Şehir Hastanesinden karşı şeritteki esnafların bulunduğu bölgeye alt geçit ile ulaşılması, alt geçide dükkanlar yapılması teklifinde bulundu. Bu tip uygulamaların değişik illerde yapıldığını ancak rantabl çalışmadığın ve belediyelerin bu altgeçitleri kapatmak zorunda kaldığını söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise, "Göreve geldiğimizde bu konuyu düşündük, akşamları bu geçitler kullanılmıyor. Onun için üst geçit yapılması kararını vermiştik, yürüyen merdivenli üst geçidin her türlü sorunu çözeceği inancındayız. Yaptığımız üst geçit herkesin faydalanabileceği bir geçit. Üst geçidi kullanan bir vatandaş indiği yerdeki esnaftan alışveriş yapacak diye bir kaide yok, en üstteki esnaftan da alışveriş yapabilir. Amacımız önemli olan karşı şeritteki vatandaşımızı güvenli bir şekilde bu tarafa aktarabilmektir. Bu konuda sizlerde destek verin. Üst geçidin yürüyen merdiveninin yapılacağı alanın ayak kısımları altyapısında da hazır. Bu konuda sizlerde görüşlerinizi belirtin, en doğruyu bulalım ve uygulayalım" derken, alt geçit önerisiyle ilgili de gelecek tekliflere göre çalışma yapabileceklerini aktardı. Başdeğirmen, "Ancak üst geçide bir yürüyen merdiven yapılması gerektiğine de inanıyorum. Ayrıca bir an önce orta geçişleri kapatarak vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde trafik akışını sağlamak durumundayız" ifadesinde bulundu.

Başkan Başdeğirmen ayrıca bölgede kaldırımların begonit taş ile kaplandığını, aydınlatma direklerinin yenileneceğini aktararak, "Bu bölgede farklı bir görünüme kavuşacak" şeklinde konuştu. - ISPARTA