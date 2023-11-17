Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Gül Küçük Sanayi Sitesi Esnafıyla Buluştu

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Gül Küçük Sanayi Sitesi esnafıyla bir araya geldi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, esnaf buluşmalarına Gül Küçük Sanayi Sitesi esnafıyla devam etti. Esnafın talebini yerinde dinleyen Başkan Başdeğirmen, taleplerle ilgili daire müdürlerine talimat verdi. Başkan Başdeğirmen, Migros Kavşağında bulunan otelin önünden Gül Küçük Sanayi Sitesi'ne bağlantı sağlayan refüjdeki araç giriş ve çıkışının tehlikeli olması dolayısıyla düzenleme yaptıkları yeni alternatif yol hakkında bilgiler verdi.

Esnaflar tek tek söz alarak Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e talep ve önerilerini iletti. Gül Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Mehmet Boyacı, bir esnafın yaşadığı kanalizasyon problemini dile getirirken Başkan Başdeğirmen, daha önceki toplantıda belirtilen problemlerin çözüldüğünü ifade ederek, esnafın yaşadığı kanalizasyon sorununun da giderilmesi talimatını verdi.

Esnaflar 3309 sokaktaki yolda su birikmesi olduğunu belirtirken, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, perşembe günü yağış sırasında sanayi sitesinde sorun yaşanan yerlerin tespit edilmesini istediğini, 3309 sokaktaki problemin de tespit edildiğini söyledi.

Bir esnaf da sanayideki bazı esnafların yollara araçlar bıraktığını, ara geçişlerin bundan dolayı kapandığını söyleyerek, esnafların bu konuda duyarlı olması gerektiğini dile getirdi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, sanayi sitesindeki hurda araçları defalarca kaldırdıklarını belirterek, herkesin kendi sorumluluğunu bilmesi durumunda yollardaki araçlarla ilgili problem yaşanmayacağını ifade etti. Başkan Başdeğirmen, "Belediye olarak tekrar temizlik yapalım, uyaralım anlaşarak, güzellikle insanlarımıza faydalı olmaya çalışıyoruz. Burada sonuç esnaf arkadaşlarımızın birbirine saygılı olması. Başka hiçbir şey değil" diye konuştu.

Başkan Başdeğirmen, Gül Küçük Sanayi Sitesinin 3. kapısından karşı tarafa geçen bir yol bulunduğunu, bu yolun Devlet Su İşleri 18. Bölge Müdürlüğü ile eski Park ve Bahçeler Müdürlüğü arasında kalan 10 metrelik bir yol olduğunu, yolun daha önce aktif olarak kullanılmadığından bahsetti. Yolu 25 metrelik genişlettiklerine değinen Başkan Başdeğirmen, "Eğirdir geliş tarafından cep alarak giriş ve çıkışı rahatlattık. Aslında en büyük sorunumuz otelin oradan orta refüjden sanayi sitesine giriş ve çıkışların problem oluşturması. Burası çok tehlikeli bir yer. Karayolları Bölge Müdürlüğü yoldaki orta refüjün kapatılması için bize sürekli yazı gönderiyor. Oranın kapatılması gerekiyor. Ana arter olarak da sanayi sitesinin 3. kapısının karşısındaki yolu açıyoruz" görüşlerinde bulundu.

Başkan Başdeğirmen, refüjden sanayi sitesine giriş ve çıkışların nasıl trafiği tehlikeye düşürdüğünü esnafa videolu olarak izletti.

Orta refüjden dönüşün bulunduğu yolun Karayollarının sorumluluğunda olduğunu belirten Başkan Başdeğirmen, "Biz yeni yolla birlikte alternatif sunuyoruz. Memleketimizin daha modern hale gelmesi için çalışıyoruz. Şehrimiz büyüyor, günden güne şehrimizde misafirimiz artıyor. Siz de destek verirseniz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Topluma faydalı olsun diye bu çalışmaları yapıyoruz. Dün bir arkadaşımız o yolda kaza yaptığını ancak kaskonun zararını ödemediğini söyledi. Burası ters yol görünüyor, kaçak girmişsiniz demişler. Kasko bakıyor burası yol değil neden o yola girdin diyor. Hep beraber bu yolu normale döndürelim. İnşallah esnaf arkadaşlarımızın taleplerini yerine getirmek için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerinde bulundu. - ISPARTA