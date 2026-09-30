İsmail Kahraman, 15 Temmuz'u Türkiye'nin işgali teşebbüsü olarak nitelendirdi

TBMM 26. Dönem Başkanı İsmail Kahraman, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin, "Bana göre 15 Temmuz Türkiye'nin işgali teşebbüsüdür. O gece işgal ediliyorduk. Allah bizi Suriye'den beter olmaktan kurtardı" dedi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesinin açılışı gerçekleştirildi. Ardından düzenlenen 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde konuşan KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, üniversitenin hızlı bir gelişim gösterdiğini söyledi. Kırışık, Türkiye Yüzyılı vizyonunu sahiplenen ve bu vizyonun geleceğe taşınmasına katkı sunan bir rol üstlendiklerini belirterek, "Karabük Üniversitesi olarak biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye vizyonuna ve Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkı sunacak büyük hedefleri hayata geçirmek için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Üniversitenin araştırma üniversitesi olma yolculuğuna çıktığını ifade eden Kırışık, "Hedefimiz, Karabük Üniversitesini bir araştırma üniversitesi haline getirmek. Her senato toplantımızda bu hedef doğrultusunda bir adım daha ileriye gidiyoruz" diye konuştu.

Törenin onur konuğu 26. Dönem TBMM Başkanı İsmail Kahraman da, "15 Temmuz ve Darbeler Tarihi" başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kahraman, bunun bir işgal teşebbüsü olduğunu söyledi. Kahraman, "15 Temmuz bir darbe, ihtilal değildir. İhtilal sosyal, hukuki, siyasi ve ekonomik olarak bütün sistemi değiştiren hareketlere denir. Darbe baştakini değiştiren, idarecileri değiştiren hareketlere denir. Türkiye'de gerçekleşen 17 darbenin içinde ihtilal yoktur. İhtilal 29 Ekim'de Cumhuriyetin ilanıyla olandır. Bunun adı ihtilaldir. Bana göre 15 Temmuz, Türkiye'nin işgali teşebbüsüdür. O gece işgal ediliyorduk. Suriye oluyorduk. Büyük bir tehlike atlattık. Allah bizi Suriye'den beter olmaktan kurtardı" dedi.

Kahraman, 15 Temmuz gecesi TBMM'nin açılmasına ilişkin, "O gece Meclisi kendi irademle tecrübeme dayanarak açtım. O gece biz Meclisi demokrasi için açmadık. Demokrasi bir hükümet şekli. Biz o gün bayrağımız, minarelerimiz, secdemiz, Kabe'miz ve ülkemizin kurtuluşu için açtık" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından program, hediye takdiminin yapılmasıyla sona erdi. Düzenlenen törene Karabük Valisi Oktay Çağatay, AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile üniversitenin akademik personeli ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı