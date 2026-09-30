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İşte bahis nedeniyle PFDK'ya sevk edilen yöneticileri bekleyen cezalar

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İşte bahis nedeniyle PFDK'ya sevk edilen yöneticileri bekleyen cezalar
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TFF, Süper Lig ve 1. Lig'de görev aldığı dönemde bahis oynadığı tespit edilen yöneticilerin isimlerini açıkladı. Futbol Disiplin Talimatı'nda yer alan 57. madde ne diyor? İşte olası cezalar...

  • Türkiye Futbol Federasyonu, son 5 yılda Süper Lig ve TFF 1. Lig kulüplerinde idareci olarak görev yapmış ve bahis oynadığı tespit edilen 448 kişiyi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.
  • Sevk edilenler arasında Trabzonspor'dan 13, Beşiktaş'tan 10, Galatasaray'dan 5 ve Fenerbahçe'den 3 kişi bulunuyor; Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas ve Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban da listede yer alıyor.
  • Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesine göre bahis yasağını ihlal edenler üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezasıyla cezalandırılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), son 5 yıl içinde Süper Lig ve TFF 1. Lig kulüplerinde idareci olarak görev yapan ve bu dönemde bahis oynadığı tespit edilen kişileri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk ettiğini açıkladı. 

448 KİŞİ PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Açıklanan listede Trabzonspor'dan 13, Beşiktaş'tan 10, Galatasaray'dan 5 ve Fenerbahçe'den 3 olmak üzere toplam 448 isim bulunuyor.

ERTUĞRUL DOĞAN DA LİSTEDE

Sevk edilenler arasında Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ve Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban da yer alıyor.

FUTBOL DİSİPLİN TALİMATI'NIN 57. MADDESİ NE DİYOR?

PFDK'ye sevk edilen yöneticileri bekleyen cezalar da ortaya çıkmaya başladı.  Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesine göre; Bu talimat kapsamındaki kişilerin, futbol müsabakaları ve/veya futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine doğrudan ya da dolaylı olarak bahis ve benzeri şans oyunları oynaması yasaktır. Futbol müsabakalarına ilişkin bahis ve benzeri şans oyunlarını ya da benzer etkinlikleri tanıtan, aracılık eden, düzenleyen veya gerçekleştiren işletme, organizasyon ve kuruluşlarda (kamu kurum ve kuruluşları hariç) doğrudan veya dolaylı hiçbir görev ya da menfaat sahibi olunamaz.

3 AYDAN 1 YILA KADAR MEN

Bu yasağa aykırı davrananlar, üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezasıyla cezalandırılır. Ayrıca yetkili makamlarca lisanslanmamış bahis kuruluşlarının stadyum reklam panoları ve diğer ekipmanlar dahil olmak üzere herhangi bir mecrada tanıtım veya reklamının yapılması da yasaktır. Bu yasağa, söz konusu kuruluşların iştirakleri ve onları çağrıştıran tanıtımlar da dahildir. PFDK, sevk edilen isimler hakkında bu madde çerçevesinde karar verecek.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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